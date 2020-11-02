快訊

F-5機隊零附件全靠空軍找商源 兩度求援美國遭「已讀不回」

準備回家了！長榮女大生父母痛心招魂 同學捧牌位啜泣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／絕美懸日在南投 11月7日封街1小時追日

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
每年2月初、11月初太陽西沉八卦山脈前會落在南投市民族路中央，形成「懸日」景觀。圖／南投市公所提供
每年2月初、11月初太陽西沉八卦山脈前會落在南投市民族路中央，形成「懸日」景觀。圖／南投市公所提供

南投縣南投市民族街區域是國內少數「懸日」美景的拍攝點，中央氣象局近期預報，今年最佳觀賞時段落在7至9日傍晚，當地公所今宣布7日下午4時30分起將「封街」管制部分路段1小時，歡迎全國民眾到南投追日，放心拍個過癮。

南投市公所指出，前年有民眾發現，民族路兩側建築林立，道路連綿數百公尺，且屬東西向道路，每年2月初、11月初太陽西沉沒入八卦山脈前會剛好落在民族路中央，形成猶如「曼哈頓懸日」景觀，公所去年首度辦理「封街追日」活動。

根據中央氣象局公告，今年懸日預報將在 11月7日下午4時43分至5時3分、8日下午4時45分至5時5分、9日下午4時48分至5時8分等3時段，將是民族路（南陽路以西）觀賞懸日美景的最佳時段。

南投市長宋懷琳說，去年民族路「封街追日」湧入上千名追日族，周邊街區也被擠得水洩不通，基於公眾利益與交通，不會依氣象局公告時段連續辦理3天，而會比照去年選擇其中1天「封街」管制部分路段，確保用路人及觀賞者安全。

而為讓大眾能在安全環境下，觀賞並拍攝懸日夕陽美景，公所今年擇定11月7日（六）下午4時30分至5時30分，並已請警方協助交管，屆時封街區域為民族路與南陽路口至民族路與大同街口、公園街與民權街口至龍井街口。

宋也提醒追日民眾，懸日雖是夕陽，但太陽光強弱不定，久視不妥，因此欣賞時應戴上墨鏡或深色太陽眼鏡，保護眼睛；公所則表示，觀賞懸日仍要注意自身安全勿推擠，有興趣可提前至封街區卡位，封街時段致行車不便，也請用路人見諒。

中央氣象局懸日預報，11月7至9日傍晚是觀賞南投市民族路懸日的最佳時段。圖／取自「報天氣－中央氣象局」粉絲專頁
中央氣象局懸日預報，11月7至9日傍晚是觀賞南投市民族路懸日的最佳時段。圖／取自「報天氣－中央氣象局」粉絲專頁

懸日 氣象局

延伸閱讀

國旅補助停止後 南投遊樂場業者期待政府再度出手

居家檢疫隔離需出境奔喪探病 南投同意縮短疫隔時限

南投仁愛西寶一號橋斷年餘 新橋終啟用居民樂

從貧戶變大亨 斷指老董南投尋根圓夢激動跪地

相關新聞

準新人遊日月潭弄丟求婚鑽戒 半個月後奇蹟找回

南投縣草屯鎮蘇姓民眾前天到日月潭旅遊，路過水社壩發現草叢內有物品閃閃發亮，趨近撿拾竟是枚鑽戒，昨送交警所，經警方追查連繫...

影／絕美懸日在南投 11月7日封街1小時追日

南投縣南投市民族街區域是國內少數「懸日」美景的拍攝點，中央氣象局近期預報，今年最佳觀賞時段落在7至9日傍晚，當地公所今宣...

中捷通車再下一城 交通部通過即啟動試營運！

台中捷運綠線10月25日經交通部完成履勘，針對12項營運前須完成事項，7天已完成改善，並取得所有履勘委員簽名認可，今早提...

霸氣發！台中萬和宮獎學金43年 今年1333人計584多萬

台中市萬和宮董事長蕭清杰今天說，萬和宮信眾子女獎學金今年邁入第43年，業經核定，今年總計達1333人、遍及全國195校，...

亂丟菸蒂2年後才收到罰單？ 中巿環局：3年才過期

台中市議員陳清龍接獲市民陳情，指今年7月間收到環保局寄發違規通知單，違規日期竟是2年前的2018年7月23日亂丟菸蒂，因...

好讚的母語課！原民族語老師一對二 高腳屋變身教室

閩客原新等母語課列為國小必選課，但選擇閩南語的學生佔大多數，彰化縣有九成八的學生上閩南語，選擇原住民語的人數最少，彰化花...

茶賽不只要會烘焙製茶 魚池鄉紅茶更比採製一貫化

魚池鄉農會為輔導茶農提升製茶技術及品質，選在茶業改良場魚池分場舉辦大葉種紅茶採製茶比賽，共有來自信義鄉、民間鄉、竹山鎮茶...

影／台中舊省教育廳再生！瑪利亞開辦社區日照服務

台中市社會局舉辦今天在霧峰區舊省政府教育廳舉辦「瑪利亞霧峰社區日照服務」開幕儀式，由身心障礙者太鼓隊表演揭開序幕。教育廳...

青年導演深入環山部落拍片 獲頒台中市傑出人士獎章

台中市和平區環山部落青年導演Sayun Simung（莎韻西孟） ，深入部落拍攝影片，作品「好久不見德拉奇」入圍亞洲規模...

國旅補助停止後 南投遊樂場業者期待政府再度出手

在交通部出手國旅補助後，南投縣各風景區鳥應在今年的各個連假日，人潮都有明顯反彈，伴隨著交通部觀光局的「安心旅遊」補助已在...

中市超商咖啡店禁菸不同調 環局：馬上檢討

台中市連鎖超商、咖啡店騎樓今年起全面禁菸，不得供應熄菸設施。市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任今日議會指出，環保局又以...

安心旅遊自由行 台中使用4.1億補助經費六都第一

安心旅遊補助從今年7月1日至10月31日止，自由行旅客不分平假日入住參加優惠活動之旅宿業，每房補助一千元，台中市府結合台...

熱門新聞

高雄河邊集團市中店傳收攤 董事長驚：怎會傳這樣？

久違顏董！ 顏清標插旗北屯「春日宴」揭幕開紅盤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。