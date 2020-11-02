影／絕美懸日在南投 11月7日封街1小時追日

南投縣南投市民族街區域是國內少數「懸日」美景的拍攝點，中央氣象局近期預報，今年最佳觀賞時段落在7至9日傍晚，當地公所今宣布7日下午4時30分起將「封街」管制部分路段1小時，歡迎全國民眾到南投追日，放心拍個過癮。

南投市公所指出，前年有民眾發現，民族路兩側建築林立，道路連綿數百公尺，且屬東西向道路，每年2月初、11月初太陽西沉沒入八卦山脈前會剛好落在民族路中央，形成猶如「曼哈頓懸日」景觀，公所去年首度辦理「封街追日」活動。

根據中央氣象局公告，今年懸日預報將在 11月7日下午4時43分至5時3分、8日下午4時45分至5時5分、9日下午4時48分至5時8分等3時段，將是民族路（南陽路以西）觀賞懸日美景的最佳時段。

南投市長宋懷琳說，去年民族路「封街追日」湧入上千名追日族，周邊街區也被擠得水洩不通，基於公眾利益與交通，不會依氣象局公告時段連續辦理3天，而會比照去年選擇其中1天「封街」管制部分路段，確保用路人及觀賞者安全。

而為讓大眾能在安全環境下，觀賞並拍攝懸日夕陽美景，公所今年擇定11月7日（六）下午4時30分至5時30分，並已請警方協助交管，屆時封街區域為民族路與南陽路口至民族路與大同街口、公園街與民權街口至龍井街口。