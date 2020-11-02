亂丟菸蒂2年後才收到罰單？ 中巿環局：3年才過期

台中市議員陳清龍接獲市民陳情，指今年7月間收到環保局寄發違規通知單，違規日期竟是2年前的2018年7月23日亂丟菸蒂，因時程已久，民眾未陳述且就繳納，不料8月再接一張，違規日期僅與前一次相隔一天，7月24日所犯。陳清龍說，違規屬實但民眾也擔心會不會仍有未知的罰單還沒收到，慢性折磨。

陳清龍說，他相信此案絕非個案，但對市民心裡都是一大影響。他建議市府應修法，開單時效不要拉太長。他質疑這是否檢舉達人的手法，讓違規民眾已忘記，來不及提異議。應研議減少裁處時間，如超過一定時間再檢舉，就不給奬金或打折。

環保局表示，議員反映個案經查屬環保局主動取締案件，非檢舉達人，此案違規仍在「行政罰法」規定的3年裁處有效期限內，違規事證明確，因此依規處分，提醒民眾勿隨意丟棄菸蒂。環保局長陳宏益表示，會檢討。

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