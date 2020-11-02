青年導演深入環山部落拍片 獲頒台中市傑出人士獎章

台中市和平區環山部落青年導演Sayun Simung（莎韻西孟） ，深入部落拍攝影片，作品「好久不見德拉奇」入圍亞洲規模最大的紀錄片展「日本山形記錄片影展」，最新作品「部落地圖The Way of Sqoyaw」紀錄片也入圍「第27屆台灣國際女性影展」、「2020台中國際女性影展」，表現傑出。台中市長盧秀燕今日頒發台中市傑出人士獎章與榮譽證書。

莎韻西孟是台中市和平區環山部落泰雅族人，在台北生活8年後，想回部落生活，並決定幫自己家鄉拍紀錄片。她延續大學畢業製作的「尋找德拉奇」與「愛，部落」短紀錄片，取名為「好久不見德拉奇」，並將三部片定為「回家三部曲」。

「好久不見德拉奇」入圍亞洲規模最大的紀錄片展「日本山形記錄片影展」，不僅是台灣首次原住民影片入圍，最新作品「部落地圖The Way of Sqoyaw」紀錄片也入圍「第27屆台灣國際女性影展」、「2020台中國際女性影展」，表現傑出。「Qyawan」七家灣溪與泰雅族人的故事記錄片，也於今年榮獲第53屆休士頓國際影展歷史與考古類影片獎銅獎。