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青年導演深入環山部落拍片 獲頒台中市傑出人士獎章
台中市和平區環山部落青年導演Sayun Simung（莎韻西孟） ，深入部落拍攝影片，作品「好久不見德拉奇」入圍亞洲規模最大的紀錄片展「日本山形記錄片影展」，最新作品「部落地圖The Way of Sqoyaw」紀錄片也入圍「第27屆台灣國際女性影展」、「2020台中國際女性影展」，表現傑出。台中市長盧秀燕今日頒發台中市傑出人士獎章與榮譽證書。
莎韻西孟是台中市和平區環山部落泰雅族人，在台北生活8年後，想回部落生活，並決定幫自己家鄉拍紀錄片。她延續大學畢業製作的「尋找德拉奇」與「愛，部落」短紀錄片，取名為「好久不見德拉奇」，並將三部片定為「回家三部曲」。
「好久不見德拉奇」入圍亞洲規模最大的紀錄片展「日本山形記錄片影展」，不僅是台灣首次原住民影片入圍，最新作品「部落地圖The Way of Sqoyaw」紀錄片也入圍「第27屆台灣國際女性影展」、「2020台中國際女性影展」，表現傑出。「Qyawan」七家灣溪與泰雅族人的故事記錄片，也於今年榮獲第53屆休士頓國際影展歷史與考古類影片獎銅獎。
台中市長盧秀燕重視多元議題呈現，今日到環山部落視察，特別頒贈莎韻西孟「台中市傑出人士獎章」，除了勉勵台中的女性影像工作者持續創作，更感謝與肯定她回歸故鄉，以鏡頭訴說土地故事，此舉不僅保存泰雅族人歷史，也喚醒大眾對保存傳統文化的重視。
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