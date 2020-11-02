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中市超商咖啡店禁菸不同調 環局：馬上檢討
台中市連鎖超商、咖啡店騎樓今年起全面禁菸，不得供應熄菸設施。市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任今日議會指出，環保局又以「菸蒂不落地」要求業者擺設煙灰缸，市府禁菸政策不同調，讓業者無所適從，議員要求標準一致。環保局代理局長陳宏益表示會檢討。
議員張玉嬿表示，台中市今年起依菸害防治法，連鎖超商及咖啡店騎樓及走廊全面禁菸，違規吸菸者及店家提供熄菸設施都要裁罰，包括煙灰缸、熄菸桶或以鐵罐、水杯、咖啡渣杯等容器充當熄菸器物，全都不能置放在禁菸區。
她説，環保局在8月、10月發文要求連鎖超商及咖啡店配合菸蒂不落地，附帶建議店前騎樓不妨礙行人通行處設置熄菸設施，環保局要和衛生局打對台嗎？兩局的熄菸設施意見相左，莫衷一是，業者究竟要聽誰的?
議員張耀中說，菸害防制法在2009年公布，台灣目前是全世界最反對吸菸的國家，環保局發出設置熄菸器的公文，恐怕與前述「菸害防制法」的精神有違背，建議市府應統一論述，行政邏輯化、合理化，讓市民可以心服口服。
王立任指出，市府建議超商騎樓可以設置熄菸設施，但又禁止大家在超商騎樓吸菸，這樣容易誤導民眾到底能不能在超商騎樓抽菸？另同條街上的超商只有部分店家有設置息菸設施，也會讓民眾無所適從。
張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任表示，環保局要設置熄菸器雖沒有強制性，但函文店面騎樓若發現5支菸蒂，也沒設置熄菸設施，就要依廢棄物清理法罰店家1200元以上，業者人人自危，要求市府熄菸設施政策要有明確方向並一致，在公共環境裡有同一套標準，店家也不會擔心受到處罰。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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