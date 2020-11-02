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國旅補助停止後 南投遊樂場業者期待政府再度出手

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
為延續國旅熱潮，南投觀光業者期盼政府再出手秋冬補助，重新激起觀光活水。圖／本報資料照片
為延續國旅熱潮，南投觀光業者期盼政府再出手秋冬補助，重新激起觀光活水。圖／本報資料照片

在交通部出手國旅補助後，南投縣各風景區鳥應在今年的各個連假日，人潮都有明顯反彈，伴隨著交通部觀光局的「安心旅遊」補助已在10月底到期，為了延續國旅熱潮，接下來期盼政府再出手如同去年的秋冬補助，再次激起觀光業的活水，以九族文化村為例，暑假配合19歲以下青少年免費無限次入園商機，雖創出30萬的人氣，但實質收入有限。

九族文化村經理黃瑞奇指出，今年暑假拜交通部推出暑假19歲以下免費所賜，7至8月創下30萬的入園總人數，是去年的一倍，但是業者配合優惠的實質出票數不多，雖賺到人氣但對整體的營收有限，過了暑假補助結束，9至10月兩個月，限於安心旅遊的補助旅宿，對遊樂園沒有補助的刺激，入園數銳減只剩11萬，比去年有12歲以下免費的秋冬補助，反而少了四分之一。

九族文化村一向是全年無休，過去除了遇到颱風天災的因素曾經休園外，即使在疫情最嚴重的時候，也都堅持開放服務遊客，不過這次因應台電公司進行電纜線路更換作業，宣布11月4日休園一整天，當天園區及日月潭纜車將配合台電施工首度休園。

對此，九族文化村、泰雅渡假村、杉林溪三大遊樂區指出，在疫情未見驅緩開放下，期待交通部能夠再度出手，恢復去年底的秋冬旅遊補助方案，讓業者再加碼家人同遊，同享入園券免費的優惠，重新激發國內旅遊商機。

反觀竹山紫南宮，在今年開出威力彩史上最高彩金的助威下，無論平日或是假日的人潮非常熱鬧，廟方主委莊秋安表示，每天都有上萬人次前來上香，連假日借還金善男信女超過5000人，有恢復疫情前的景象，附近商家更表示業績每天增加3至4成。

為延續國旅熱潮，南投觀光業者期盼政府再出手秋冬補助，重新激起觀光活水。圖／本報資料照片
為延續國旅熱潮，南投觀光業者期盼政府再出手秋冬補助，重新激起觀光活水。圖／本報資料照片

九族文化村 疫情 國旅補助

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