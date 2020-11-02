安心旅遊自由行 台中使用4.1億補助經費六都第一

安心旅遊補助從今年7月1日至10月31日止，自由行旅客不分平假日入住參加優惠活動之旅宿業，每房補助一千元，台中市府結合台中市旅宿業、觀光遊樂業、商圈、觀光工廠、伴手禮等觀光產業強力行銷台中，活動最近結束，中市府觀旅局統計，中市共使用補助經費4.1億元，執行成效六都第一。

台中市觀旅局長林筱淇表示，台中市參加安心旅遊自由行活動的旅宿業有362家，國人到台中使用住宿補助合計41萬間房，較去年下半年的擴大國旅秋冬遊自由行使用22萬間房，大幅度增加19萬間，成長86.4%，顯示中市府團隊努力推動觀光受到國人的肯定。以自由行住宿1間房平均2人入住及交通部觀光局108年國人旅遊調查報告，過夜住宿每人每日平均消費4935元估算，創造經濟產40.4億元，安心旅遊補助有效帶動台中市食、住、遊、購、行整體觀光旅遊復甦效果，她感謝交通部觀光局的補助。

今年7月起至10月，中市府也推出一連串的活動，如7至8月台中購物節、7至10月谷關七雄完登活動、8月至10月我是登山王活動、8月至9月台中好湯溫泉季、9月至11月台中自行車嘉年華、9月至10月台中國際舞蹈嘉年華活動、9月藝遊未盡台中城、10月大安觀光推廣活動和安心旅遊加碼送活動等。

林筱淇表示，根據台中安心旅遊自由行統計數據，十大熱門旅館分別為：1長榮桂冠酒店2福容大飯店麗寶樂園3武陵國民賓館4台中金典酒店5林酒店6永悅行旅7清新溫泉飯店8裕元花園酒店9浮雲客棧旅館10武陵富野渡假村，各家旅館補助房間數都超過4千間房，合計占總申請房間數之16%。從十大熱門旅館發現，具高知名度全國連鎖旅館、星級旅館以及臨近觀光景點、國家公園區域的旅館，最受國人青睞。

林筱淇說，再依自由行旅客投宿的行政區分析，申請最多的是西屯區、其次中區，顯示遊客在旅遊行程選擇住宿條件上，重視在其所投宿所在地區域的生活機能及夜間活動，逢甲夜市、一中街商圈和草悟道週邊相關觀光產業受益多；另發現因為疫情關係，旅遊型態走向大自然趨勢，和平區的梨山、武陵地區旅宿業申請績效也名列前茅。