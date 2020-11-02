快訊

評／川普競選連任 美方針對短期威脅的非對稱建軍指導

東南亞疫情燒進來 今再增5例外籍境外移入確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廢棄遊樂園曾為紅衣小女孩取景地 化身生態農場

中央社 / 台中2日電

台中市外埔區石頭公園荒廢多年，曾是電影「紅衣小女孩」等取景地，近年農場老闆葉石頭重新改造園區為生態休閒農場，吸引許多民眾重回園區，回憶當年歡樂時光。

位於台中市外埔區的石頭公園以老闆葉石頭命名，斥資億元打造，在1987年至1995年間營業，為台中海線著名遊樂園，更是台中、苗栗地區學校遠足郊遊的好去處，1995年後園區廢止，2018年葉石頭重新整建後，現規劃為生態休閒農場。

葉石頭今天接受中央社記者訪問表示，當年因個人事業規劃，石頭公園廢止營業，但中間不曾易手。本身為農家子弟，葉石頭不忍心看到美好土地荒廢，他重新整修改為生態休閒農場，園區內就有風貌重新設計的景觀等。

園區雖廢止，但園內設施保持完整，曾是電影「紅衣小女孩」、「一路順風」等取景拍攝地點，葉石頭指出，園區成為電影取景地，許多民眾慕名而來，時下民眾並不會有所忌諱。如今成為網紅、攝影玩家拍照打卡景點。

石頭公園現轉型為生態休閒農場，1日還舉辦外埔芋頭節活動，吸引許多民眾重返園區，葉石頭指出，目前園區旋轉木馬、南瓜馬車仍留存，將結合舊有風貌重新設計園區景觀，希望重現昔日風華。

電影 台中市

延伸閱讀

中市工業用地 每坪30萬還在漲

嘉義縣與中科院聯手 打造無人機產業基地

淡海推科技園區 營建署是關鍵

新竹萬聖夜大遊行擠爆市府 林智堅化身瑪利歐踩街

相關新聞

準新人遊日月潭弄丟求婚鑽戒 半個月後奇蹟找回

南投縣草屯鎮蘇姓民眾前天到日月潭旅遊，路過水社壩發現草叢內有物品閃閃發亮，趨近撿拾竟是枚鑽戒，昨送交警所，經警方追查連繫...

中捷通車再下一城 交通部通過即啟動試營運！

台中捷運綠線10月25日經交通部完成履勘，針對12項營運前須完成事項，7天已完成改善，並取得所有履勘委員簽名認可，今早提...

霸氣發！台中萬和宮獎學金43年 今年1333人計584多萬

台中市萬和宮董事長蕭清杰今天說，萬和宮信眾子女獎學金今年邁入第43年，業經核定，今年總計達1333人、遍及全國195校，...

亂丟菸蒂2年後才收到罰單？ 中巿環局：3年才過期

台中市議員陳清龍接獲市民陳情，指今年7月間收到環保局寄發違規通知單，違規日期竟是2年前的2018年7月23日亂丟菸蒂，因...

青年導演深入環山部落拍片 獲頒台中市傑出人士獎章

台中市和平區環山部落青年導演Sayun Simung（莎韻西孟） ，深入部落拍攝影片，作品「好久不見德拉奇」入圍亞洲規模...

國旅補助停止後 南投遊樂場業者期待政府再度出手

在交通部出手國旅補助後，南投縣各風景區鳥應在今年的各個連假日，人潮都有明顯反彈，伴隨著交通部觀光局的「安心旅遊」補助已在...

中市超商咖啡店禁菸不同調 環局：馬上檢討

台中市連鎖超商、咖啡店騎樓今年起全面禁菸，不得供應熄菸設施。市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任今日議會指出，環保局又以...

安心旅遊自由行 台中使用4.1億補助經費六都第一

安心旅遊補助從今年7月1日至10月31日止，自由行旅客不分平假日入住參加優惠活動之旅宿業，每房補助一千元，台中市府結合台...

大安濱海遊客中心翻修 明年4月完工

台中市議員施志昌今天邀台中市政府觀旅局、大安區公所與和當地里長會勘大安濱海樂園遊客中心整修工程，施志昌表示，為了提升大安...

居家檢疫隔離需出境奔喪探病 南投同意縮短疫隔時限

針對入境居家檢疫隔離者，因國外親屬身故或重病，需要奔喪及探視的緊急需求，南投縣疫情應變指揮中心基於人道考量，將同意比照國...

台中環保公害暴增4300件六都第一 環局：市民要求高

台中市兩年來環保公害陳情檢舉案暴增4300多件，六都最高，其中空汙項目也六都最高，民進黨議員聯合質詢指出，這意味民眾對台...

彰化光復郵局改建影城 還沒拆除就惹毛彰化市長

中華郵政公司彰化光復郵局即將拆除，並改建為商業大樓，但彰化市長林世賢今天上午到場會勘指出，在郵局尚未拆除前，包商施設置的...

熱門新聞

高雄河邊集團市中店傳收攤 董事長驚：怎會傳這樣？

久違顏董！ 顏清標插旗北屯「春日宴」揭幕開紅盤

拆路樹燈泡淡水老街尾黑漆漆 業者：忘記女大生命案嗎？

侯友宜、鄭文燦出席同場活動 張花冠：選輸的人跑去當行政院長

高鐵轉中捷末班車限時1分鐘 議員：跑百米也到不了

彰化光復郵局改建影城 還沒拆除就惹毛彰化市長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。