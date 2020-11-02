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廢棄遊樂園曾為紅衣小女孩取景地 化身生態農場
台中市外埔區石頭公園荒廢多年，曾是電影「紅衣小女孩」等取景地，近年農場老闆葉石頭重新改造園區為生態休閒農場，吸引許多民眾重回園區，回憶當年歡樂時光。
位於台中市外埔區的石頭公園以老闆葉石頭命名，斥資億元打造，在1987年至1995年間營業，為台中海線著名遊樂園，更是台中、苗栗地區學校遠足郊遊的好去處，1995年後園區廢止，2018年葉石頭重新整建後，現規劃為生態休閒農場。
葉石頭今天接受中央社記者訪問表示，當年因個人事業規劃，石頭公園廢止營業，但中間不曾易手。本身為農家子弟，葉石頭不忍心看到美好土地荒廢，他重新整修改為生態休閒農場，園區內就有風貌重新設計的景觀等。
園區雖廢止，但園內設施保持完整，曾是電影「紅衣小女孩」、「一路順風」等取景拍攝地點，葉石頭指出，園區成為電影取景地，許多民眾慕名而來，時下民眾並不會有所忌諱。如今成為網紅、攝影玩家拍照打卡景點。
石頭公園現轉型為生態休閒農場，1日還舉辦外埔芋頭節活動，吸引許多民眾重返園區，葉石頭指出，目前園區旋轉木馬、南瓜馬車仍留存，將結合舊有風貌重新設計園區景觀，希望重現昔日風華。
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