居家檢疫隔離需出境奔喪探病 南投同意縮短疫隔時限

針對入境居家檢疫隔離者，因國外親屬身故或重病，需要奔喪及探視的緊急需求，南投縣疫情應變指揮中心基於人道考量，將同意比照國內外出奔喪及探視流程，可向檢疫隔離所提出申請填妥防疫檢核表，可有條件申請縮短居家檢疫隔離時間，於檢驗陰性後出境。

南投縣疫情應變指揮中心指出，考量社會緊急需求，針對「因親屬身故或重病須奔喪及探視，申請縮短居家檢疫／隔離出境」案件，將開方便之門，經審查符合資格者，請協助安排申請人至自費檢驗指定院所，進行自費採檢，依「開放民眾自費檢驗COVID-19（武漢肺炎）申請規定」於申請表勾選「其他因素」，提出申請。

指揮中心表示，居家檢疫隔離者提出申請後，將安排外出採檢往返應全程佩戴口罩，及搭乘防疫計程車，並請橫向聯繫警政及民政等相關單位，避免定位告警及相關單位掌握訊息，申請及出境時間居家檢疫／隔離第1至4天（含）且無症狀者，於取得檢驗陰性報告且於採檢日起2天內出境；居家檢疫隔離第5天以後且無症狀者，於取得檢驗陰性報告3天內（含當日）出境。