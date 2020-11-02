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台中環保公害暴增4300件六都第一 環局：市民要求高

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起張玉嬿、王立任、謝志忠與張耀中，要求市府把PM2.5兩年內減至15微克國際標準。記者陳秋雲／攝影
台中市議員左起張玉嬿、王立任、謝志忠與張耀中，要求市府把PM2.5兩年內減至15微克國際標準。記者陳秋雲／攝影

台中市兩年來環保公害陳情檢舉案暴增4300多件，六都最高，其中空汙項目也六都最高，民進黨議員聯合質詢指出，這意味民眾對台中空氣品質還是不滿！議員指前市長林佳龍承諾「2020年台中市的PM2.5降至國際標準15微克」強烈要求市府團隊，承諾在2022市長選舉前達標！

環保局代理局長陳宏益表示，南北空氣飄來飄去，台中很努力改善，今年平均值已碰觸到15.9微克，上月更低到13.9微克，這是歷來最好的數字，但未來必須中央支持才能更有效維持。他針對陳情檢舉數偏高，他表示台中市民對環境要求很高，且中部地區工廠居多，都是原因。

民進黨議員謝志忠、張玉嬿、壬立任與張耀中聯合質詢，指根據行政院環保署環境資料庫的公開資料，台中市環保公害陳情數，2018年48282件，去年增加2193件，今年統計至8月已增加2255件，比去年一整年還多！這兩年台中市共增加4448件，六都最高，相較新北兩年共少了8716件、桃園少了2051件，台中案件數卻連年增加，數字會說話，人民對空汙感受仍非常不滿！

謝志忠說，改善台中空汙是市長盧秀燕政見主軸，但林佳龍2018年承諾2020年將PM2.5達到國際標準15微克，他要求新上任的環保局長保證「下屆市長選局前要達標」陳宏益強調，他有信心努力做好，但空氣南北飄來飄去，須中央支持，例如不要反對地方加嚴標準取締空汙。

張玉嬿說，環保公害陳情數字節節攀升，平均每人10分鐘就有一件，對民眾和環境都是相當大的負擔，盧秀燕的環保局一定要更加倍努力，有效稽核受理的公害陳情案，防止公害汙染數字持續上升。

王立任說，去年市府公布空氣汙染物PM2.5環境調查及健康風險評估報告，報告顯示海線包括清水、梧棲、龍井一級致癌物汙染濃度排在全市前7名。包括砷、鎘、鎳、戴奧辛等，陳宏益說未超標，但議員認為不管劑量多少，只要吸入就有風險。要求環保局不只重視PM2.5，要有害致癌物應提對策。

台中市 PM2.5 民進黨

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