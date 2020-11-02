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彰化光復郵局改建影城 還沒拆除就惹毛彰化市長

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
中華郵政公司彰化光復郵局即將拆除，並改建為商業大樓，包商施設施工圍籬，圍籬外又有機車停車格，行人被迫走上車道與車輛爭道，險象環生。記者劉明岩／攝影
中華郵政公司彰化光復郵局即將拆除，並改建為商業大樓，包商施設施工圍籬，圍籬外又有機車停車格，行人被迫走上車道與車輛爭道，險象環生。記者劉明岩／攝影

中華郵政公司彰化光復郵局即將拆除，並改建為商業大樓，但彰化市長林世賢今天上午到場會勘指出，在郵局尚未拆除前，包商施設置的圍籬，加上圍籬外的機車停車格，讓行人被迫走上車道與車輛爭道，險象環生，但跟相關單位反映卻遲未解決；縣府工務處長林漢斌說，明天下午將由市公所及縣府相關單位、包商協調，給行人友善而安全的通行空間。

彰化光復郵局斥資4.04億元，將改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，預定本月中旬進場拆除現有建物，工期約30個月，新建物1、2樓規畫仍供郵局使用，3到6樓規畫經營影城、美食廣場及健身中心，地下3樓則是停車場，希望能活絡火車站周邊及舊城區發展。

依包商申請，舊大樓拆除必須在11月10日前開工，包商為施工方便與安全，目前已圍起圍籬，再無人行道， 而圍籬外，又有市公所畫設的機車停車格，由於周邊機車行號多，很多通勤族也在此停放機車，停滿的機車讓行人被迫走上車道與車輛爭道，尤其此一路段是彰化女中學生上下學所必經，衍生交通安全的疑慮。

彰化市長林世賢今天上午前往勘察，林世賢說，此一基地位在光復路與和平路口，除機關甚多外，又鄰近彰化火車站，人車多而複雜，但包商搭設的圍籬已造成行車視線及行人與車輛爭道的現象，雖然施工圍籬是在合法建照範圍，但考量當地交通現況，呼籲施工單位再圍籬再調整退縮，並預留行人通行空間，並加強夜間警示措施，以維護施工期間交通順暢與通行安全。

彰化縣府工務處長林漢斌說，針對光復郵局前施工圍籬施設及影響行人通行問題，擁有路權的市公所已行文縣府，訂明天下午由工務、警察、市公所及包商等單位共同會勘，協調可行方案，希望給行人友善而安全的通行空間。

由於光復郵局舊大樓拆除，必須有一段時日，如果圍籬內縮或施設人行通行空間，牽涉到施工與過往人車安全，另，圍籬外的機車停車格則是由市公所畫設，因此有必要考量暫時塗銷，供做行人使用。

中華郵政公司彰化光復郵局即將拆除，並改建為商業大樓，包商施設施工圍籬，圍籬外又有機車停車格，行人被迫走上車道與車輛爭道，險象環生。記者劉明岩／攝影
中華郵政公司彰化光復郵局即將拆除，並改建為商業大樓，包商施設施工圍籬，圍籬外又有機車停車格，行人被迫走上車道與車輛爭道，險象環生。記者劉明岩／攝影
中華郵政公司彰化光復郵局即將拆除，並改建為商業大樓，包商施設施工圍籬，圍籬外又有機車停車格，行人被迫走上車道與車輛爭道，險象環生。記者劉明岩／攝影
中華郵政公司彰化光復郵局即將拆除，並改建為商業大樓，包商施設施工圍籬，圍籬外又有機車停車格，行人被迫走上車道與車輛爭道，險象環生。記者劉明岩／攝影
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中華郵政公司彰化光復郵局即將拆除，並改建為商業大樓，包商施設施工圍籬，圍籬外又有機車停車格，行人被迫走上車道與車輛爭道，險象環生。記者劉明岩／攝影

郵局 人行道 火車站

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