藥廠董事長暖心義舉 2油畫個展義賣逾百萬捐偏鄉

新萬仁製藥董事長林文政熱愛油畫，去年九月首次個人展義賣，捐出義賣所得100萬元給「不山不市」偏鄉小校，即日起到12月7日在台中中友百貨時尚藝廊舉辦「拾景」林文政創作個展，展出24幅油畫作品，扣除非賣品4幅，20幅畫作販售所得也將全數捐贈，主題以他從事戶外運動時，把周遭美景畫下來，畫作義賣所得同樣全數捐出。

林文政表示，13年前經與慈善團體接觸後，不定期會捐款給「不山不市」偏郷小學，也就是不在山區、也不在市區的學校，也較少獲社會的關注，全台約幾十所，他選擇捐給離家鄉近的東勢區石角國小、新社區大林國小、新社區福民國小等3校。

林文正從小就對藝術有興趣，2003年拜師學藝，對於油畫的熱愛讓他曾連8年每周從台中開車到台北上課。2012年投入創作，去年九月首次開設個人油畫展，展出44件作品，除了6張非賣品外，賣掉34張、共100萬元，全數捐給「不山不市」偏鄉小學。

林文政說，他在今年五月初接到中友時尚藝廊的邀展，當時只有8幅作品，於是利用二個月趕出其他畫作，湊齊了24幅油畫展出，他喜愛運動，常常參與多項戶外運動與競賽，自行車、拉力賽車、鐵人三項等，將運動時看到的美景畫下來，成了這次展覽的主題。不過，這次的作品中有一幅是畫魷魚，而這幅畫也已經售出，有趣的是買家竟然是一家日本料理餐廳，以後到了日本料理餐廳就會看到我畫的魷魚高掛在店裡。