聽新聞
test
0:00 / 0:00
完成母親遺願 彰化長照車「貴女號」車牌碼有含義
彰化縣長照車再添生力軍，金喜美公司董事長陳錕一今天完成母親遺願，捐出一輛長照專車，以母親之名取為「貴女號」。陳錕一說，母親生前飽受病痛之苦，經評估後使用長照車減輕母親與家人的負擔，因此與家人討論捐長照車，車牌號碼特別選用母親的生日日期1009，以紀念母親的愛，嘉惠每位失能者家庭。
陳錕一創業經營喜美超市，事業有成，他指出，母親因為二次中風，去年身體狀況急轉直下，原本先以自家車輛載送就醫，但舟車勞頓，讓母親每次去醫院回診都痛苦不堪，所幸醫院轉介透過衛生局媒合申請到長照專車，專車便利，讓承受病痛煎熬的母親反而期待搭專車，可看看外頭，母親臨終交代受人點滴要回報，希望讓更多縣民受惠。
彰化縣府今天舉行長照專車貴女號捐贈儀式，彰化縣長王惠美說，今年以來到9月為止，長照專車服務人次已達6萬2778人次，需求相當高，陳董事長取之於社會，用之於社會，讓母親的愛延續。也提醒經長照評估為4級，65歲以上、原住民55歲以上、失智者50歲以上等條件，就可以申請長照專車使用，減輕家屬負擔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言