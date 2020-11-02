完成母親遺願 彰化長照車「貴女號」車牌碼有含義

彰化縣長照車再添生力軍，金喜美公司董事長陳錕一今天完成母親遺願，捐出一輛長照專車，以母親之名取為「貴女號」。陳錕一說，母親生前飽受病痛之苦，經評估後使用長照車減輕母親與家人的負擔，因此與家人討論捐長照車，車牌號碼特別選用母親的生日日期1009，以紀念母親的愛，嘉惠每位失能者家庭。

陳錕一創業經營喜美超市，事業有成，他指出，母親因為二次中風，去年身體狀況急轉直下，原本先以自家車輛載送就醫，但舟車勞頓，讓母親每次去醫院回診都痛苦不堪，所幸醫院轉介透過衛生局媒合申請到長照專車，專車便利，讓承受病痛煎熬的母親反而期待搭專車，可看看外頭，母親臨終交代受人點滴要回報，希望讓更多縣民受惠。