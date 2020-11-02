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中捷通車再下一城 交通部通過即啟動試營運！

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局、中捷與北捷三方合作，7天完成改善12缺失。圖／台中市政府提供
台中市交通局、中捷與北捷三方合作，7天完成改善12缺失。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線10月25日經交通部完成履勘，針對12項營運前須完成事項，7天已完成改善，並取得所有履勘委員簽名認可，今早提報交通部申請營運許可，爭取交通部核准，若順利通過，一周內開始試營運，規劃試乘活動，再擇定通車日期，朝今年底前通車目標邁進。

交通局長葉昭甫表示，針對履勘委員提出的「營運前須改善事項」各權責單位已完成改善，市府將持續與交通部溝通，儘速取得營運許可函。後續取得營運許可函，預計一周內即可開始試營運。初步規劃正式通車前先安排試營運，第二階段開放所有民眾免費試乘，籌備完工通車典禮，年底前正式通車營運。

葉昭甫指出，市府因應捷運綠線通車，去年持續盤點、確認，一切依照原本計畫進度逐步檢討各項準備作業，無論對工程品質檢核、營運前準備作業或聯外交通等，包括確認工程完工、機電系統完成試營運驗證，消防安全檢查無虞及無障礙設施完善等；法規面則制定大眾捷運系統六大自治規則公告實施。

另外，工程品質方面，市府確認工程完竣前，捷運綠線18座車站均依規提送防災計畫書，並送中央審查，經過行政院核定為特種建築物。車站完工後由地方消防主管機關現地檢查確認消防安全設備均符合消防安全法令規定。此外，營運單位也針對各站提出消防防護計畫，包含預防管理對策、自衛消防活動、地震防救對策及防災教育訓練等，確保日後捷運營運上能因應各面向災害類型及相關應變措施。

葉昭甫強調，各捷運車站周邊環境，除調整捷運沿線公車路線外，也增設車站周邊iBike點位及停車格，規劃公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，提供市民更加舒適便捷的公共運輸環境。

中捷國慶開箱市府站，民眾踴躍參觀。圖／台中市政府提供
中捷國慶開箱市府站，民眾踴躍參觀。圖／台中市政府提供

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