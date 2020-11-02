霸氣發！台中萬和宮獎學金43年 今年1333人計584多萬

台中市萬和宮董事長蕭清杰今天說，萬和宮信眾子女獎學金今年邁入第43年，業經核定，今年總計達1333人、遍及全國195校，包括國中287人、高中職242人及大專院校804人。國中每人3000元、高中職4000元、大專院校5000元合計領取584萬6500元，預計11月7日發放。

蕭清杰說明，萬和宫信眾子女獎學金，從66學年度設立，當年上下兩學期合計203人次獲獎，獎學金總數8萬8800元（當時國中每人300元、高中500元、大專院校800元）。目前，依據獎學金申請辦法，學年平均國中85分，高中83分及大專院校84分以上得申請此項獎學金，能夠獲得萬和宮獎學金，足以證明品學兼優。

獲獎學生分布北、中、南、東部及金門、澎湖離島等校，就讀台灣大學、明道中學及大業國中的獲獎人數，分別位居大學、高中職及國中部之冠。

大學部分，台大57人，中國醫藥大學及逢甲大學各32人，政治大學29人；高中職部分，就讀台中市學校有29所，其中，明道中學34人最多，台中一中22人，台中家商及台中高工各17人。國中部分，就讀台中市學校有38所，其中，大業國中27人，大墩國中26人、萬和國中及明道中學各23人，衛道中學國中部19人，黎明國中17人。

3名子女領取獎學金的家庭，今年僅剩下2戶，其中一戶有4個子女。兩名子女領獎的家庭數，則相對增加。此項數據顯示，社會與家庭結構微妙變化，與少子化不無關連。