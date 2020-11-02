快訊

《鬼滅之刃》為何爆紅？後疫情時代的「現象級」日本動漫

影／新莊男從5樓墜落 擊中路過女騎士受輕傷 男子命危送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朝陽富元教育捐款響應大甲媽社福基金公益 顏清標肯定

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
朝陽富元教育公司「名人講座」邀請戴晨志演講，戴晨志分享人生經歷，語調輕鬆很勵志。圖／朝陽富元教育公司
朝陽富元教育公司「名人講座」邀請戴晨志演講，戴晨志分享人生經歷，語調輕鬆很勵志。圖／朝陽富元教育公司

桃園市朝陽富元教育公司隨著在台中設立補習班分部，也進一步參與大甲媽社會福利基金會公益活動。董事長鄭一鳴上周在基金會一場公益餐敘活動捐款20萬元，響應照顧失依兒童、少年行動，獲得鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長銘坤肯定，雙方有共識往後合作投入更多教育公益。

鄭一鳴指出，大甲媽社福基金宗旨和朝陽富元教育公司在關心弱勢教育方面，有許多共通點，像基金會有附設大甲震瀾兒童家園，照顧弱勢幼童和少年，朝陽富元教育過去除了捐款幫助桃園中小學家境困難的學生、挹注學校獎學金，也透過近20家補習班分部，提供肯上進的貧困家庭學生全額免費補習，只要學校推薦申請，不需要繁雜的審查過程，就可以進入補習班接受課後輔導。

鄭一鳴強調，大甲媽社會福利基金會，是鎮瀾宮從宗教投身公益事業的表現，既是新的開始也是媽祖慈德廣披的延續，不但關心弱勢，也關注教育、文創產業，未來朝陽富元教育和大甲媽社福基金在多方面都有公益合作的空間。

鄭銘坤副董事長肯定朝陽富元在補教業的績效，並了解朝陽富元董事長鄭一鳴白手起家，出身弱勢家庭更能體會雪中送炭的可貴，才能在事業有成的時候，不忘回饋社會，響應大甲媽社福基金會關懷弱勢活動。

朝陽富元教育公司昨天、前天才邀請戴晨志在桃園市舉辦3場名人講座，獲得家長、學生熱情會響，；昨天也另外舉辦「祝路暖生活—手作文化季」公益活動。

鄭銘坤副董事長（左起）頒獎座感謝鄭一鳴響應公益，顏清標董事長和到場貴賓也肯定。圖／朝陽富元教育公司提供
鄭銘坤副董事長（左起）頒獎座感謝鄭一鳴響應公益，顏清標董事長和到場貴賓也肯定。圖／朝陽富元教育公司提供
鎮瀾宮董事長顏清標與鄭一鳴合影，稱讚鄭事業有成不忘公益。圖／朝陽富元教育公司提供
鎮瀾宮董事長顏清標與鄭一鳴合影，稱讚鄭事業有成不忘公益。圖／朝陽富元教育公司提供

補習 捐款 鎮瀾宮

延伸閱讀

久違顏董！ 顏清標插旗北屯「春日宴」揭幕開紅盤

不畏疫情百人捐髮送癌友 假髮製作費持續捐募中

孩童暖心捐髮助人 600公斤庫存髮缺製作費

影／梧棲浩天宮恢復百年徒步進香今起駕 顏清標親抬轎

相關新聞

準新人遊日月潭弄丟求婚鑽戒 半個月後奇蹟找回

南投縣草屯鎮蘇姓民眾前天到日月潭旅遊，路過水社壩發現草叢內有物品閃閃發亮，趨近撿拾竟是枚鑽戒，昨送交警所，經警方追查連繫...

中捷通車再下一城 交通部通過即啟動試營運！

台中捷運綠線10月25日經交通部完成履勘，針對12項營運前須完成事項，7天已完成改善，並取得所有履勘委員簽名認可，今早提...

霸氣發！台中萬和宮獎學金43年 今年1333人計584多萬

台中市萬和宮董事長蕭清杰今天說，萬和宮信眾子女獎學金今年邁入第43年，業經核定，今年總計達1333人、遍及全國195校，...

盧秀燕啟動和平專案深入原鄉 明在谷關開市政會議

台中市政府啟動為期兩天的「和平專案」，台中市長盧秀燕今日率領市府團隊深入原鄉視察，前往和平區最深處「環山部落文化健康站」...

南投台14人止關路段 今起交管33天

南投縣仁愛鄉台14線人止關路段是埔里往清境必經要道，去年豪雨導致落石、泥流等災況頻傳，公路總局進行坡防落石網工程，目前到...

缺人缺經費 社區理事長嘸人做

目前很多政策以「社區」為執行單位，雖帶動社區蓬勃發展，但最近募款愈來愈難，加上志工人力荒，還要文書處理，讓「社區發展協會...

年輕團隊擅規畫 彰化永樂社區找回活力

不少社區找年輕團隊進駐，會寫計畫、找資源，再度活躍；彰化永樂社區年輕經營團隊繼續出售古早味花椰菜乾，並與生技公司合作開發...

中市工業用地 每坪30萬還在漲

中部地區工廠用地需求最近大增，各方上演工業區土地爭奪戰，價格也因此飆漲，台中每坪單價上看30萬元且還在漲，已是數年前1倍...

台中市萬聖節炒熱商圈 美術園道重賞5萬果然最搞鬼

台中市府經濟發展局藉萬聖節系列活動炒熱商圈，從10月24日到今晚畫上句點。西區美術園道大手筆祭出高額5萬元給「變裝王」由...

彰化漢寶村反對設養豬場 說明會又出現黑衣人不歡而散

彰化縣芳苑鄉漢寶村最近有養豬業者要新設養豬場，遭居民反對，業者今天下午在天寶宮活動中心舉辦說明會，希望能取得村民認同，但...

久違顏董！ 顏清標插旗北屯「春日宴」揭幕開紅盤

發跡在台中北屯區黃昏市場的名攤「鵝房宮」創立25年來，培養出死忠客戶，業績紅不讓。2年前砸重金在一級戰區單元2公益路打造...

高鐵轉中捷末班車限時1分鐘 議員：跑百米也到不了

台中捷運預定年底通車，但民進黨議員江肇國今發現中捷高鐵站發車的末班車0點0分發車，與高鐵末班車抵達台中相隔只有1分鐘，旅...

熱門新聞

久違顏董！ 顏清標插旗北屯「春日宴」揭幕開紅盤

拆路樹燈泡淡水老街尾黑漆漆 業者：忘記女大生命案嗎？

侯友宜、鄭文燦出席同場活動 張花冠：選輸的人跑去當行政院長

高鐵轉中捷末班車限時1分鐘 議員：跑百米也到不了

高雄輕軌新列車2日起營運 延續簡潔外觀、有更多座位

環大雲林為全中運暖身 馬英九挑戰67K率隊領騎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。