朝陽富元教育捐款響應大甲媽社福基金公益 顏清標肯定

桃園市朝陽富元教育公司隨著在台中設立補習班分部，也進一步參與大甲媽社會福利基金會公益活動。董事長鄭一鳴上周在基金會一場公益餐敘活動捐款20萬元，響應照顧失依兒童、少年行動，獲得鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長銘坤肯定，雙方有共識往後合作投入更多教育公益。

鄭一鳴指出，大甲媽社福基金宗旨和朝陽富元教育公司在關心弱勢教育方面，有許多共通點，像基金會有附設大甲震瀾兒童家園，照顧弱勢幼童和少年，朝陽富元教育過去除了捐款幫助桃園中小學家境困難的學生、挹注學校獎學金，也透過近20家補習班分部，提供肯上進的貧困家庭學生全額免費補習，只要學校推薦申請，不需要繁雜的審查過程，就可以進入補習班接受課後輔導。

鄭一鳴強調，大甲媽社會福利基金會，是鎮瀾宮從宗教投身公益事業的表現，既是新的開始也是媽祖慈德廣披的延續，不但關心弱勢，也關注教育、文創產業，未來朝陽富元教育和大甲媽社福基金在多方面都有公益合作的空間。

鄭銘坤副董事長肯定朝陽富元在補教業的績效，並了解朝陽富元董事長鄭一鳴白手起家，出身弱勢家庭更能體會雪中送炭的可貴，才能在事業有成的時候，不忘回饋社會，響應大甲媽社福基金會關懷弱勢活動。