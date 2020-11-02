盧秀燕啟動和平專案深入原鄉 明在谷關開市政會議

台中市政府啟動為期兩天的「和平專案」，台中市長盧秀燕今日率領市府團隊深入原鄉視察，前往和平區最深處「環山部落文化健康站」，關心當地長輩的生活起居；下午則出席梨山分隊新廳舍落成典禮以及梨山衛生所復健站揭牌，明天將到和平谷關舉行市政會議。

盧秀燕今天一早從台中市區出發，歷經數小時車程抵達梨山環山部落，首站先前往全台灣最高的媽祖廟「環清宮」參拜，接著參訪「環山部落文化健康站」，關懷部落長者。

盧秀燕將頒贈「台中市傑出人士獎章」給環山部落泰雅族青年Sayun Simung(莎韻西孟)，勉勵台中的女性影像工作者持續創作，並肯定她回歸故鄉，以鏡頭訴說土地故事。

台中市梨山消防分隊舊廳舍使用至今已近40年，建物老舊，且廳舍狹小，空間不敷使用，台中市府另建新廳舍，今日落成啟用，盧秀燕今日下午將出席新廳舍落成典禮，隨後也前往梨山衛生所復健站參加揭牌典禮，關心梨山居民的復健治療。