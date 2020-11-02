聽新聞
test
0:00 / 0:00
盧秀燕啟動和平專案深入原鄉 明在谷關開市政會議
台中市政府啟動為期兩天的「和平專案」，台中市長盧秀燕今日率領市府團隊深入原鄉視察，前往和平區最深處「環山部落文化健康站」，關心當地長輩的生活起居；下午則出席梨山分隊新廳舍落成典禮以及梨山衛生所復健站揭牌，明天將到和平谷關舉行市政會議。
盧秀燕今天一早從台中市區出發，歷經數小時車程抵達梨山環山部落，首站先前往全台灣最高的媽祖廟「環清宮」參拜，接著參訪「環山部落文化健康站」，關懷部落長者。
盧秀燕將頒贈「台中市傑出人士獎章」給環山部落泰雅族青年Sayun Simung(莎韻西孟)，勉勵台中的女性影像工作者持續創作，並肯定她回歸故鄉，以鏡頭訴說土地故事。
台中市梨山消防分隊舊廳舍使用至今已近40年，建物老舊，且廳舍狹小，空間不敷使用，台中市府另建新廳舍，今日落成啟用，盧秀燕今日下午將出席新廳舍落成典禮，隨後也前往梨山衛生所復健站參加揭牌典禮，關心梨山居民的復健治療。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言