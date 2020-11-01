台中市萬聖節炒熱商圈 美術園道重賞5萬果然最搞鬼

台中市府經濟發展局藉萬聖節系列活動炒熱商圈，從10月24日到今晚畫上句點。西區美術園道大手筆祭出高額5萬元給「變裝王」由東海藝術商圈50個店家聯手拿下。萬聖節活動吸引親子一起搞怪，還有小朋友在官網留言：希望每年都辦。

中市商圈萬聖節活動到今晚為止，美術園道商圈祭出「變裝王」5萬獎金。10月24日大里中興商圈與東海藝術街商圈、25日大甲商圈、31日美術園道商圈及今晚的精明一街商圈「2020南瓜節大遊行」成功炒熱商圈萬聖節變裝比賽。

經發局副局長李逸安表示，近年萬聖節氣氛娛樂性質濃厚，符合商圈特色，變裝踩街、要糖，讓不少親子絞盡腦汁，玩得過癮。

因各商圈紛紛祭出高額獎金或獎品炒熱系列活動，美術園道商圈則祭出這次活動最高額獎金5萬元給「變裝王」另調皮搗蛋組冠軍獎金2萬5千元，重賞之下果然最搞鬼，西洋吸血鬼、中國黑白無常、五顏六色的萬靈魔鬼，還有科技變型飛機、變型金鋼等紛出籠，大家競飆創意，卯起來做怪，東海藝術街店家組隊的變裝秀，五彩繽紛造型多變，充分展現萬聖節氛圍，贏得「變裝王」榮銜，獎金5萬元。