彰化漢寶村反對設養豬場 說明會又出現黑衣人不歡而散

彰化縣芳苑鄉漢寶村最近有養豬業者要新設養豬場，遭居民反對，業者今天下午在天寶宮活動中心舉辦說明會，希望能取得村民認同，但說明會進行到一半就有「黑衣人」出現，讓居民很生氣，最後不歡而散。

漢寶村民日前就曾在漢寶村長鄭鵬豐、漢寶社區發展協會理事長林金泉等人帶領下抗議業者要新設養豬場，但業者不放棄，仍相當積極，據了解業者是要在北漢寶設飼養約5000頭豬的養豬場，並將在豬舍屋頂裝置太陽能發電系統。

漢寶村長鄭鵬豐說，業者說要拿出誠意和村民溝通，所以今天下午在天寶宮舉辦說明會，但說明會前就有數名黑衣在外徘徊，讓大家覺得奇怪，也有員警和縣議員謝彥慧到場關心。

業者在說明會上強調，養豬場絕對會好好處理汙水，新的汙水處理真的跟以前不一樣了，會有新的科技處理，也會減少臭味。

不過說明會進行到一半，有黑衣人乾脆也坐進來會場，給村民一種盯場的感覺，數位村民當場發飆說「這是怎樣？還帶少年的來」突然現場失控，大家喊著「散會啦，不聽了啦」一哄而散，業者說也不知黑衣人是誰，也不知那些人是從哪裡來的。