久違顏董！ 顏清標插旗北屯「春日宴」揭幕開紅盤

發跡在台中北屯區黃昏市場的名攤「鵝房宮」創立25年來，培養出死忠客戶，業績紅不讓。2年前砸重金在一級戰區單元2公益路打造「鵝房宮日本料理旗艦店」天天客滿。隨後回到北屯餐飲熱區崇德商圈展店「春日宴粵菜喜宴」今天開幕，首日開紅盤預約全滿，尤其食客刻意開來10部各式超跑，在停車場成免費廣告，超吸睛。

鎮瀾宮董事長顏清標近年積極投資餐飲業，入股鵝房宮旗艦店，這次又擴展版圖，久違的他出席春日宴開幕現場，雖然今年5月換肝大手術，仍神采奕奕，他與賓客打招呼，招牌口頭禪「多吃點，瘦了不好看」引人莞爾。

鵝皇宮創辦人之一的張志民綽號「TORO桑」罕見從黃昏市場出發，他的廚藝讓喜愛美食的顏清標頗為欣賞，合作鵝房宮旗艦店，疫情期間也天天爆滿，一位難求。

看好崇德商圈將會發展更快、更繁榮，顏清標與張志民再度攜手挑戰粵菜餐廳「春日宴粵菜喜宴」日式庭園有醒目的鳥居和大庭院，與同區餐廳大不同。店內低調奢華，座位數不少，二樓有景觀包廂，目前不少金融、營造等企業訂桌。

春日宴粵菜系作工繁複，每道菜上桌，擺盤令人驚艷，海寶極上是豐盛的九宮格拼盤，牡丹蝦、干貝、海膽、鮪魚等，食材鮮甜。招牌是燒鵝，外皮金黃香酥，特別的是還可點鮑魚就裝在燒鵝肚內，吸飽湯汁，鮮嫩多汁略有咬勁。金磚燒肉皮酥脆肉香嫩，還有暖胃的白砂鍋雞材料豐富。⠀