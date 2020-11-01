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高鐵轉中捷末班車限時1分鐘 議員：跑百米也到不了

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員江肇國指中捷不貼心，末班車未配合高鐵。圖/江肇國提供
台中市議員江肇國指中捷不貼心，末班車未配合高鐵。圖/江肇國提供

中捷運預定年底通車，但民進黨議員江肇國今發現中捷高鐵站發車的末班車0點0分發車，與高鐵末班車抵達台中相隔只有1分鐘，旅客用「跑百米的速度」也無法順利轉乘，江肇國表示，高鐵旅客應也是中捷重要客源，中捷制定班表時，應體恤深夜民眾的需求。中捷表示，會檢討再視情況微調。

江肇國指出，台灣高鐵抵達台中站最晚班次是23點59分，台中捷運高鐵台中站的末班發車時間為0點0分，兩個站體並不相連，如果民眾下高鐵後要搭末班車，只有1分鐘時間，江肇國表示，簡直是「不可能的任務」。

對比台北捷運從台北車站發出的末班車時間是0點35分，高雄捷運從高鐵左營站發出的末班車時間是0點33分，台中捷運末班車未給民眾充足的時間轉乘。

台中捷運公司表示，延後末班車發車時間將壓縮夜間維修時間，為兼顧夜間維修工作時段及旅客轉乘便利性，營運後將視實際旅客轉乘需求，適時檢討，「必要時並與高鐵公司溝通」看有無微調其時刻表可行性。

中捷公司表示，目前各家捷運公司端點站末班車多設定為24：00發車，差異處就在於轉乘車站所處位置是在路線的端末或中段。

以北捷台北車站而言，該站正位於各路線的中心點，各線端點站末班車24：00發車後，抵達台北車站為00：30左右，能提供高鐵旅客轉乘；而中捷綠線高鐵台中站為路線端點站，延後末班車發車時間將壓縮夜間維修時間長度。

高鐵 中捷

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