外送員臨停區11月1日上路 二市場拿等熱區前30分鐘停免費

外送員分秒必爭，但市區停車不易，不少人冒險違規停車，拿到罰單，可能一天白費工。台中市交通局挑中區、南區、西屯區各一處外送員送取餐熱點，試辦專供外送員「機車臨時停車區」前 30分鐘不收費，每小時10元累計收費，今天起上路。

交通局長葉昭甫表示，3 處機車臨停區試辦地點分別在中區三民路第二市場前、南區忠明南路 758號大安國際大樓對面丶西屯區市政北二路286 號NTC國家貿易中心前，都是送餐及取餐熱點。

葉昭甫表示，機車臨停區車格內有「數字編碼」車格外有「計時收費」黃色標字，獨立區域與一般車格可明顯區別；此外為避免排擠原一般機車停車位需求，每處臨停區僅設4至6格車位。

葉昭甫指出，臨停區為避免被長時間占用，採計時收費無上限丶不適用月票。如需長時間停放機車，得停放合法機車停車空間，否則長時間停在臨停區，高收費划不來。