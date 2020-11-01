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彰化家扶協助家長投入就業市場 溫媽媽志工隊親子遊
彰化家扶中心「溫媽媽服務隊」志工結合「家長生涯發展方案」參與照顧服務員培訓考照的家長們今天到明道大學舉辦「幸福家庭成長計劃親子知性之旅」，家扶志工們也難得可以親子共遊，舒展身心。
「家長生涯發展方案」是提供家扶家庭們投入經濟與就業市場的能力與機會，訓練專業技能、理財觀念，最終達到脫貧目的，近幾年因長照需求人力增加，因此成立照顧服務員專班。
溫媽媽服務隊志工隊長賴國安說，家扶中心所扶助的家庭大多由於經濟壓力的因素而較少安排與孩子一同出遊，此次有機會與家長生涯方案合作，親子們藉機出遊，提升彼此間的情感，留下美好回憶，我們也鼓勵社會大眾一起來響應無窮世代「掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年」，讓孩子能快樂且安心成長，也歡迎有興趣擔任志工的民眾可以來電洽詢（04）7569336。
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