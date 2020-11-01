彰化家扶協助家長投入就業市場 溫媽媽志工隊親子遊

彰化家扶中心「溫媽媽服務隊」志工結合「家長生涯發展方案」參與照顧服務員培訓考照的家長們今天到明道大學舉辦「幸福家庭成長計劃親子知性之旅」，家扶志工們也難得可以親子共遊，舒展身心。

「家長生涯發展方案」是提供家扶家庭們投入經濟與就業市場的能力與機會，訓練專業技能、理財觀念，最終達到脫貧目的，近幾年因長照需求人力增加，因此成立照顧服務員專班。