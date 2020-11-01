影／彰化鹿港風箏節終於等到起風 空中開起海洋派對

彰化鹿港風箏節今天上午在鹿港鎮體育場登場，但上午天氣風和日麗，天空熱鬧不起來，但到了下午起風，終於讓超過30米長的章魚、鯨魚、海豚、螃蟹等大型軟體風箏，在空中展開海洋派對，相當趣味，吸引許多家長帶著孩子到場欣賞。

亞洲國際風箏聯合會今天領軍來自台灣北中南的風箏達人，除了各種卡通造型的風箏包括米老鼠、哆啦ㄟ夢、音速小子、海綿寶寶等，還有串聯風箏、競技風箏的表演，在天空中爭奇鬥豔。

鹿港鎮公所為了安全起見，今年風箏節管制範圍擴大，除了體育場裡頭的草皮區以及看台區前的跑道，也將體育場周邊人行步道也納入管制，王姓夫婦下午帶著2個小女兒參加風箏節活動， 小朋友對風箏很感興趣，看到滿天風箏相當興奮。