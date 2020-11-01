劉克襄的彰化之旅 隨性而走的驚喜

彰化縣文化局舉辦「書香彰化-與大師有約」專題講座，今天由生態旅行作家劉克襄老師於彰化演藝廳開講，以「我在彰化周遭的旅行」為題，分享其多次藉由鐵道與客運在彰化旅行時所邂逅的美好人事物。

彰化縣文化局今年獲財團法人泰山文化基金會及健生實業股份有限公司贊助，演講活動擴大至八大生活圈，下一場將於11月21日14時30分在和美鎮公所大禮堂由，臺灣中生代「小說一哥」的駱以軍主講「夢裡尋夢」。

劉克襄創作豐富多變，從早期的鳥類生態觀察到近年的生態旅遊、古道探查、社區營造和野菜、蔬果的調查與描寫，每一部作品都包含著他對臺灣人文及自然生態的關懷與驅動社會的使命感，儼然是「最懂臺灣的人」。

曾是行腳節目主持人的劉克襄，認為只要出門，就是一趟探索旅行，他從不事先規劃旅行路線，總是隨性而走，避開人潮，進入那些我們未曾發現的小巷道，每一次的轉彎，都有意想不到的美好邂逅。