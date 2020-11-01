聽新聞
test
0:00 / 0:00
劉克襄的彰化之旅 隨性而走的驚喜
彰化縣文化局舉辦「書香彰化-與大師有約」專題講座，今天由生態旅行作家劉克襄老師於彰化演藝廳開講，以「我在彰化周遭的旅行」為題，分享其多次藉由鐵道與客運在彰化旅行時所邂逅的美好人事物。
彰化縣文化局今年獲財團法人泰山文化基金會及健生實業股份有限公司贊助，演講活動擴大至八大生活圈，下一場將於11月21日14時30分在和美鎮公所大禮堂由，臺灣中生代「小說一哥」的駱以軍主講「夢裡尋夢」。
劉克襄創作豐富多變，從早期的鳥類生態觀察到近年的生態旅遊、古道探查、社區營造和野菜、蔬果的調查與描寫，每一部作品都包含著他對臺灣人文及自然生態的關懷與驅動社會的使命感，儼然是「最懂臺灣的人」。
曾是行腳節目主持人的劉克襄，認為只要出門，就是一趟探索旅行，他從不事先規劃旅行路線，總是隨性而走，避開人潮，進入那些我們未曾發現的小巷道，每一次的轉彎，都有意想不到的美好邂逅。
「與大師有約」講座民眾只要參加講座3場次，可獲一次摸彩機會，獎品有電視、烤箱、旋轉拖把、快煮壺、炒鍋、電風扇、抱枕等，12月19日最後一場次將再抽出123個獎品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言