台中港區藝術中心20周年 九天技藝團表演祝賀

台中市港區藝術中心開館營運至今已滿20年，中市文化局今天下午舉辦慶祝活動，邀請紙風車劇團，和台中市演藝團隊九天民俗技藝團、妙璇舞蹈團精彩演出，吸引大批民眾參加，台中市長盧秀燕也到場和大家一起分享喜悅，祝港藝生日快樂。

盧秀燕今天下午到港區藝文中心參加「港藝20」館慶活動，媒體問，她和副總統賴清德對賭職棒比賽結果，賴清德今天受訪表示，盧市長戴上獅子頭應該很可愛，比較想看盧市長戴獅子頭；盧秀燕說，她比較希望賴副總統到台中行銷農產品，她是台中人，賴是台南人，各自愛護自己的地主球隊、希望自己的球隊獲得總冠軍，這個心情可想而知；盧說「我們雖然是好朋友，但都有自己喜歡的球隊，」「兄弟爬山各自努力」，她是中信兄弟的球迷、台中市民很有信心可以把總冠軍留在台中，她覺得賴副總統到台中幫忙行銷農產品的可能性比較大一點。

副總統賴清德日前說統一獅隊將抱回總冠軍，盧秀燕立即喊話說兄弟隊會贏，並打賭如果她贏，請賴副總統作客台中幫忙行銷農產品，如果她輸，將戴上爆炸獅子頭跑一天行程。