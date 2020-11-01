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台中港區藝術中心20周年 九天技藝團表演祝賀

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市港區藝術中心今天歡慶20周年，下午舉辦慶祝活動和表演。圖／台中市政府提供
台中市港區藝術中心今天歡慶20周年，下午舉辦慶祝活動和表演。圖／台中市政府提供

台中市港區藝術中心開館營運至今已滿20年，中市文化局今天下午舉辦慶祝活動，邀請紙風車劇團，和台中市演藝團隊九天民俗技藝團、妙璇舞蹈團精彩演出，吸引大批民眾參加，台中市長盧秀燕也到場和大家一起分享喜悅，祝港藝生日快樂。

盧秀燕今天下午到港區藝文中心參加「港藝20」館慶活動，媒體問，她和副總統賴清德對賭職棒比賽結果，賴清德今天受訪表示，盧市長戴上獅子頭應該很可愛，比較想看盧市長戴獅子頭；盧秀燕說，她比較希望賴副總統到台中行銷農產品，她是台中人，賴是台南人，各自愛護自己的地主球隊、希望自己的球隊獲得總冠軍，這個心情可想而知；盧說「我們雖然是好朋友，但都有自己喜歡的球隊，」「兄弟爬山各自努力」，她是中信兄弟的球迷、台中市民很有信心可以把總冠軍留在台中，她覺得賴副總統到台中幫忙行銷農產品的可能性比較大一點。

副總統賴清德日前說統一獅隊將抱回總冠軍，盧秀燕立即喊話說兄弟隊會贏，並打賭如果她贏，請賴副總統作客台中幫忙行銷農產品，如果她輸，將戴上爆炸獅子頭跑一天行程。

今天港藝館慶活動，市長盧秀燕和多位民代到場，請現場觀眾一起為藝術中心大喊「生日快樂」，盧秀燕表示，文化代表一個地方藝術與生活經驗的特色與累積，20年來，港區藝術中心在歷任主任及同事們努力經營下，累積了豐碩的成果。在慶祝藝術中心20年館慶活動的同時，也期許中心與台中市的文化發展更蓬勃，並以隨時學習與服務的態度，結合民間豐沛的活力，共創「文化台中」的理想。

台中市港區藝術中心今天歡慶20周年，下午舉辦慶祝活動和表演。圖／台中市政府提供
台中市港區藝術中心今天歡慶20周年，下午舉辦慶祝活動和表演。圖／台中市政府提供

盧秀燕 台中市 賴清德

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