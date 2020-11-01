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南投仁愛西寶一號橋斷年餘 新橋終啟用居民樂

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉西寶一號橋去年因颱風豪雨致湍流沖刷斷裂，今年重建並在10月底前驗收啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉西寶一號橋去年因颱風豪雨致湍流沖刷斷裂，今年重建並在10月底前驗收啟用。圖／南投縣政府提供

南投縣仁愛鄉清流部落西寶一號橋去年因受颱風豪雨侵襲，橋墩不堪湍流沖刷淘空斷裂，縣府向中央爭取1800萬元復建，今年4月發包重建，經5個多月施工，近期完竣，而新橋改以無橋墩單跨拱形橋面設計，改善過去沖刷橋墩缺點。

縣府指出，清流部落西寶一號橋去年8月接連遭利奇馬、白鹿颱風重創，下方原有2座橋墩基礎因溪洪暴漲而被沖刷淘空，導致橋體整個崩塌斷裂，當時也使清流部落居民對外交通一度中斷，災後先以便橋搶通，同步規劃爭取復建工程。

南投縣長林明溱說，災後即由縣府向中央提報災害復建工程，經行政院公共工程委員會核定1800萬元災害復建補助後，原民局立刻設計發包新橋，並考量舊橋是因橋墩基礎遭沖毀斷裂，改採無橋墩單跨拱形橋面設計，避免橋基沖刷問題。

而新建的西寶一號橋，除復建兩端引道橋台總長約40公尺，上下游兩側護岸也復建約90公尺，34公尺長的橋面拱起後增加洪水暢流斷面，大幅鞏固新橋結構安全性，而今年4月開工，不到半年就完工，10月底完成驗收，並通車啟用。

縣府也表示，清流部落是賽德克族，因此以其傳統圖騰的白、紅、黑3色彩繪橋體護欄；當地居民對於新橋啟用則相當雀躍，部落耆老王志正說，新橋雖沒橋墩卻比舊橋更堅固，還不受颱風溪洪暴漲威脅，可望長保部落對外交通的安全性。

南投縣仁愛鄉西寶一號橋去年因颱風豪雨致湍流沖刷斷裂，今年重建並在10月底前驗收啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉西寶一號橋去年因颱風豪雨致湍流沖刷斷裂，今年重建並在10月底前驗收啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉西寶一號橋去年因颱風豪雨致湍流沖刷斷裂，今年重建並在10月底前驗收啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉西寶一號橋去年因颱風豪雨致湍流沖刷斷裂，今年重建並在10月底前驗收啟用。圖／南投縣政府提供

林明溱

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