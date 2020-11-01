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彰化慈濟靜思堂坐落20年 彰鹿路最大地標
彰化縣秀水鄉彰鹿路上的慈濟彰化靜思堂已經20年，今天舉辦感恩活動，包括靜態展、蔬食饗宴、音樂會以及千人泡茶等活動，彰化縣長王惠美今天也到場祝福，她感謝慈濟與彰化縣政府簽屬合作備忘錄，因應這次疫情也捐贈了一千份的防疫包，幫助很大。
彰化分會靜思堂除了有靜態與動態等多元課程，目前設有急難緊急聯絡網，另有骨髓捐贈、社區志工、環保志工等在社區發揮敦親睦鄰、凝聚社區的力量，隨著台灣老年人口日增，彰化靜思堂也配合政府措施設立日照中心及關懷c據點，實際走入社區關懷獨居長者、兩老相依供餐等，與地方互動密切。
王惠美說，彰化靜思堂在彰化落腳已經有20年，從一開始上人在花蓮地區，懂得利人、利他的願，開始整個台灣各個縣市，一直到國外串連五大洲，都看得到慈濟師兄、師姊的身影，那是因為大家的無私無我的愛心
不論國籍、不論種族、不論語言，只要有需要的地方就看得到志工們的付出，希望政府可以再針對防災、救災、慈善公益以及環保各方面與慈濟合作，讓地方成為充滿希望的城市。
來自精舍的德勱師父祝福表示，花蓮靜思堂是從五毛錢開始，半世紀以來一直都在落實，何謂菩薩，菩薩不是在殿堂上被膜拜、被祈求的，所以慈濟的菩薩人人都是佛菩薩。
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