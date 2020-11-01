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彰化員林又多了美麗地標銅雕舞鶴 企業家：希望城市更美麗

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市石井屋日本料理及舞鶴昭日咖啡邀請雕塑大師黃映蒲（左二)雕塑銅雕「舞鶴」今天揭幕，石井屋負責人林振孟（左一 )說，希望將藝術融入企業文化，銅雕成為美麗城市的一部分。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市石井屋日本料理及舞鶴昭日咖啡邀請雕塑大師黃映蒲（左二)雕塑銅雕「舞鶴」今天揭幕，石井屋負責人林振孟（左一 )說，希望將藝術融入企業文化，銅雕成為美麗城市的一部分。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市石井屋日本料理及舞鶴昭日咖啡邀請雕塑大師黃映蒲雕塑銅雕「舞鶴」今天揭幕，是繼知名日本藝術家草間彌生為員林火車站創作「我踩著高跟鞋出發，去見我的男朋友」作品後的員林新地標，石井屋負責人林振孟也是風尚人文咖啡館創辦人，他說，希望將藝術融入企業文化，銅雕成為美麗城市的一部分。

「舞鶴」今天由黃映蒲和林振孟等人主持揭幕儀式，現場觀禮貴賓包括有員林市長游振雄、彰化縣議長謝典霖、立委陳素月、前縣長魏明谷等人觀禮。

林振孟說，經營餐廳除了希望讓美味健康的飲食傳遞幸福好滋味，而人文也是他們的核心價值，他一直在思考如何將藝術與文創導入企業中，所以此次邀請黃映蒲大師創作逾4.2公尺「舞鶴」銅雕，希望能成為員林另一個美麗風景。

幽默的黃映蒲致詞時說，很開心企業能資助窮困藝術工作者，讓他有這個創作空間，他也消遣自己說，這個作品被人說他「沈思」二年才完成，其實是他打瞌睡被誤會成沈思啦，引來大家笑聲連連。

黃映蒲說，銅雕紅色舞鶴的創作意念象徵生生不息，而讓他感動的是林振孟希望讓藝術深耕在地的心，想到的是要怎麼用自身的力量讓社會進步，他也歡迎大家到員林旅遊時可以來欣賞一下銅雕。

石井屋是繼台中市、彰化市後，再擴展至員林市，以高級日本料理聞名，生魚片全都採用每日漁船現撈的野生深海魚，讓老饕趨之若騖，並有許多精緻創新料理、及具有幽禪意境的日式環境，在中部日本料理界已闖出名氣。

而緊鄰一旁的舞鶴昭日咖啡則是石井屋集團今年新創品牌，提供平價日式定食、簡餐和咖啡等，其中一整條魚料理而成的定食更是招牌菜。

彰化縣員林市石井屋日本料理及舞鶴昭日咖啡邀請雕塑大師黃映蒲雕塑銅雕「舞鶴」今天揭幕，石井屋負責人林振孟說，希望將藝術融入企業文化，銅雕成為美麗城市的一部分。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市石井屋日本料理及舞鶴昭日咖啡邀請雕塑大師黃映蒲雕塑銅雕「舞鶴」今天揭幕，石井屋負責人林振孟說，希望將藝術融入企業文化，銅雕成為美麗城市的一部分。記者林宛諭／攝影

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