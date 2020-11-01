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獅象大戰場內激戰場外燒打賭風 政治人物紛選邊站

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，職棒總冠軍戰很熱鬧，大家各為其主，重要的是開心。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，職棒總冠軍戰很熱鬧，大家各為其主，重要的是開心。記者陳秋雲／攝影

市長盧秀燕身穿中信兄弟球衣出席活動，針對媒體詢問立委江啟臣、台南市議員謝龍介對賭，各自支持中信兄弟與統一獅，輸的人要穿對方球衣參加中常會，盧說，球迷都很關心、大家都在集氣，她認為中信兄弟贏面大，不過她強調，大家各有支持對象，運動最重要是大家開心、熱鬧。

中華職棒總冠軍賽10月31日開打，昨天首戰，1：1平手進入延長賽，獅隊以兩分之差擊敗中信兄弟，拿下今年台灣大賽的首勝，在系列賽取得1:0領先。

場內賽況激烈，場外政治人物捉對厮殺也炒熱。台中市長盧秀燕日前單挑副總統賴清德，冠軍戰如果中信輸了，她可以戴獅子頭跑一個星期的行程，賴清德今天回應，那應該很可愛，他個人很想看。

支持台中主場中信兄弟的立法院副院長蔡其昌與支持桃園主場Lamigo桃猿的桃園市長鄭文燦，去年總冠軍賽打賭200份雞排，最後桃猿隊奪冠。蔡其昌今天下午4點在台中洲際棒球場大門免費送雞排，加碼到300份雞排。

國民黨主席江啟臣也與台南市議員謝龍介打賭，誰輸就穿對方的的球衣去開中常會。盧秀燕今天穿中信兄弟球衣出席行程，她強調當然要為地主球隊加油，運動最重要是大家開心、熱鬧。

逢甲大學李姓球迷說，政治人物打賭讓球賽更熱鬧，他覺得很讚，感覺與民同樂。

盧秀燕 賴清德 中信兄弟 統一獅

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