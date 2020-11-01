日月潭自行車嘉年華 千人騎遊全球最美單車道

「日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華」今天辦理30K環潭挑戰遊、10公里逍遙遊，透過活動賽事帶民眾體驗「全球十大最美自行車道」，而日本姐妹自行車道等國際單位今年因疫缺席，改以國產單車相關商品，展現國内單車產業硬實力。

日月潭國家風景區管理處指出，台灣自行車節已邁入第10年，其中「日月潭Come!Bikeday」是台灣自行車節系列中非常重要的活動賽事，從親子樂活到專業騎乘，安排「環潭30公里挑戰」、「自行車逍遙遊10公里」及兒童滑步車。

交通部觀光局副局長周廷彰說，2020年是脊梁山脈旅遊年，今年為此結合單車活動開辦「日月潭－塔塔加－阿里山挑戰」路線，而明年為2021自行車旅遊年，除持續配合政策，優化自行車路網，也將依各地資源發展特色自行車觀光遊程。

而今天登場的「環潭30公里挑戰」、「自行車逍遙遊10公里」吸引約1000名國內騎士參與，眾車友開心騎單車環湖，藉著戶外運動方式走入台灣的山林湖景，用淺山、湖畔清新的空氣、優美的山水景致，一解先前疫情帶來鬱悶心情。

只不過，往年都來台參與的日本姐妹自行車道瀨戶內島波海道、北海道等單位今年則因受疫缺席，中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿表示，今年改邀經濟部工業局、自行車零組件及周邊商品等設攤，展示台灣製造業在單車產業的硬實力。