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日月潭自行車嘉年華 千人騎遊全球最美單車道

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭自行車道曾入選「全球十大最美自行車道」，今辦單車活動吸引約千名騎士參與。圖／日管處提供
日月潭自行車道曾入選「全球十大最美自行車道」，今辦單車活動吸引約千名騎士參與。圖／日管處提供

「日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華」今天辦理30K環潭挑戰遊、10公里逍遙遊，透過活動賽事帶民眾體驗「全球十大最美自行車道」，而日本姐妹自行車道等國際單位今年因疫缺席，改以國產單車相關商品，展現國内單車產業硬實力。

日月潭國家風景區管理處指出，台灣自行車節已邁入第10年，其中「日月潭Come!Bikeday」是台灣自行車節系列中非常重要的活動賽事，從親子樂活到專業騎乘，安排「環潭30公里挑戰」、「自行車逍遙遊10公里」及兒童滑步車。

交通部觀光局副局長周廷彰說，2020年是脊梁山脈旅遊年，今年為此結合單車活動開辦「日月潭－塔塔加－阿里山挑戰」路線，而明年為2021自行車旅遊年，除持續配合政策，優化自行車路網，也將依各地資源發展特色自行車觀光遊程。

而今天登場的「環潭30公里挑戰」、「自行車逍遙遊10公里」吸引約1000名國內騎士參與，眾車友開心騎單車環湖，藉著戶外運動方式走入台灣的山林湖景，用淺山、湖畔清新的空氣、優美的山水景致，一解先前疫情帶來鬱悶心情。

只不過，往年都來台參與的日本姐妹自行車道瀨戶內島波海道、北海道等單位今年則因受疫缺席，中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿表示，今年改邀經濟部工業局、自行車零組件及周邊商品等設攤，展示台灣製造業在單車產業的硬實力。

此外，該協會目前積極尋求與全球知名ROUVY虛擬騎乘線上平台合作，何說，若能結合自行車智慧訓練台，未來在國內外都能進行日月潭環潭路線的虛實整合超體驗，期望為日月潭Come!Bikeday自行車旅遊再創風潮，並提升國際能見度。

日月潭自行車道曾入選「全球十大最美自行車道」，今辦單車活動吸引約千名騎士參與。圖／日管處提供
日月潭自行車道曾入選「全球十大最美自行車道」，今辦單車活動吸引約千名騎士參與。圖／日管處提供
「日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華」30K環潭挑戰、10K逍遙遊今吸引約千名騎士參與。圖／日管處提供
「日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華」30K環潭挑戰、10K逍遙遊今吸引約千名騎士參與。圖／日管處提供
「日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華」30K環潭挑戰、10K逍遙遊今吸引約千名騎士參與。圖／日管處提供
「日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華」30K環潭挑戰、10K逍遙遊今吸引約千名騎士參與。圖／日管處提供

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