台14線人止關邊坡鋪網防落石 明起交通管制33天

南投縣仁愛鄉台14線人止關路段是埔里往清境必經要道，唯去年5月豪雨襲台致落石、泥流等災況頻傳，公路總局持續進行坡防落石網工程，明天起至12月4日將進行最後階段施工，並實施交管33天，屆時完竣即全面完工。

台14線埔霧公路為往返埔里、仁愛霧社兩地之幹道，其中73.34K至73.76K人止關路段去年梅雨季遭雨襲致邊坡土石坍方，公路總局發包進行刷坡清石等作業，今年9月起陸續排定岩栓加掛網保護工程，10月更日夜同步施作以縮短工期。

公路總局埔里工務段表示，第二階段日間的消能式落石防護網施工作業從9月24日至上月30日，目前已完竣；夜間隧道油漆及落石防護網掛設施工，原訂至11月6日，但提前完成，且考量深夜視線不良，因此統一改到上午施工。

埔里工務段長黃陳全說，台14線人止關路段將進行最後階段防落石網架設作業，該工程粗估需33個工作天，工期將從明天起至12月4日，每天上午8時至下午5時實施交管，原則上每逢整點及半點放行10分鐘，並視現場機動調整。