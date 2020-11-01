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台14線人止關邊坡鋪網防落石 明起交通管制33天
南投縣仁愛鄉台14線人止關路段是埔里往清境必經要道，唯去年5月豪雨襲台致落石、泥流等災況頻傳，公路總局持續進行坡防落石網工程，明天起至12月4日將進行最後階段施工，並實施交管33天，屆時完竣即全面完工。
台14線埔霧公路為往返埔里、仁愛霧社兩地之幹道，其中73.34K至73.76K人止關路段去年梅雨季遭雨襲致邊坡土石坍方，公路總局發包進行刷坡清石等作業，今年9月起陸續排定岩栓加掛網保護工程，10月更日夜同步施作以縮短工期。
公路總局埔里工務段表示，第二階段日間的消能式落石防護網施工作業從9月24日至上月30日，目前已完竣；夜間隧道油漆及落石防護網掛設施工，原訂至11月6日，但提前完成，且考量深夜視線不良，因此統一改到上午施工。
埔里工務段長黃陳全說，台14線人止關路段將進行最後階段防落石網架設作業，該工程粗估需33個工作天，工期將從明天起至12月4日，每天上午8時至下午5時實施交管，原則上每逢整點及半點放行10分鐘，並視現場機動調整。
而因仁愛霧社、清境及合歡山等地為國內旅遊熱點，考量假日車流量大，因此不實施管制；施工期間請遵照現場施工標誌和人員指揮行駛，也可利用公路總局省道即時路況系統，或撥打04-23715030、 0800-231-035查詢最新路況。
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