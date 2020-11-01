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台中果菜市場與市府合作 成立畉院子製果室推鮮果好茶

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
「畉院子製果室」10月25日在市政公園開張。圖／建設局提供
「畉院子製果室」10月25日在市政公園開張。圖／建設局提供

台中市西屯區市政公園旁閒置已久的玻璃屋空間，市府建設局與台中果菜市場合作活化，推出販售新鮮果汁與蔬果等農產品的銷售據點「畉院子製果室」已開張。導入新的空間機能，倡導民眾食用鮮食蔬果，歡迎踴躍嘗鮮。

建設局長陳大田表示，市政公園位在台中市政府市政大樓與台中市議會間，周邊商辦、百貨公司林立，是市民喜愛的運動休閒場域，建設局與果菜運銷公司合作，將公園旁的閒置空間活化，讓民眾有更多樣選擇。

「畉院子製果室」推出當季水果汁，南投傳統手工釀的梅子丶來自信義鄉的好茶。

陳大田指出「畉院子製果室」除販售當季蔬果及現打果汁等新鮮農產品外，提供茶類及咖啡，營業時間自即日起上午11時至晚間8時30分，歡迎民眾多吃當季蔬果、支持在地農業。

「畉院子製果室」10月25日在市政公園開張。圖／建設局提供
「畉院子製果室」10月25日在市政公園開張。圖／建設局提供

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