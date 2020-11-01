鹿港風箏節登場卻無風 空中開海洋派對要等下午

鹿港風箏節今天上午在鹿港鎮體育場登場，但上午天氣風和日麗，體育場幾乎處於無風至微風狀態，所以放飛風箏的難度增高，有經驗的風箏達人利用小風速，讓米老鼠風箏及烏賊風箏，特技風箏群等冉冉升空，主辦單位預計下午達到3級正常風空中將更繽紛熱鬧，下午4時後更開放會場，由風箏達人陪著民眾自由放飛。

亞洲國際風箏聯合會今天領軍來自台灣北中南的風箏達人，有超過30米長的章魚、鯨魚、海豚、螃蟹等大型軟體風箏，在空中展開海洋派對，還有小朋友最喜歡的米老鼠、哆啦ㄟ夢、音速小子、海綿寶寶等卡通人物造型風箏，而來自外太空的外星人也將駕著太空船降落鹿港，海陸空風箏大會師，在鹿港天空箏風相對，箏奇鬥豔。

鹿港鎮許志宏鎮長表示，鹿港入秋之後，吹起了東北季風，即為著名的九降風；以前每到這個季節，總是看到許多人在田野放風箏，去年鎮公所首度舉辦風箏節活動，獲得民眾與風箏選手回響，今年風箏節列入融合鹿港的在地特色，以具鹿港文化特色的獅頭為概念，量身設計5米長的醒獅軟體風箏和台灣傳統八角風箏，在天上「箏」奇鬥豔。

亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元說，東北風受颱風影響風速，上午風速只有1級風，影響風箏飛行，預計下午會恢復正常。風箏展演吸睛，近年來各地風箏節舉辦有增無減，台灣許多熱愛風箏的好手透過國際交流、觀摩，目前國內有100多名風箏達人、15支隊伍，但在台灣大型、串連風箏能夠演練的地點有限，規模擴展有限。