二水跑水馬拉松登場 跑水又可欣賞田園風光

彰化縣政府舉辦唯一水陸合一馬拉松「戀戀二水跑水馬拉松」今天登場，許多外 縣市民眾慕名而來，體驗跑馬拉松又可跑水的樂趣，還有在地民眾自組啦啦隊為選手加油，熱鬧滾滾。

名列全國十大馬拉松賽事的「戀戀二水跑水馬拉松」今天在彰化縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽、立委陳素月、二水代表會主席藍世雄等人一起主持鳴槍起跑儀式，賽程中安排有300公尺跑水道，是極特殊的路跑體驗，吸引海內外路跑愛好者參加，組別分為半馬組、健跑組、戀人組，更將慶典節目擴大辦理，以馬拉松路跑加入文化節慶的元素，今年共有3000多人參加，吸引民眾及外來客來觀光、消費。

王惠美說，今年的戀戀二水跑水馬拉松不同於往年，從昨天一早就開始國寶級蒸汽火車CK124從彰化火車站出發行駛至二水源泉車站，為活動拉開序幕，一系列開幕活動有圳頭祭、通水祭、神轎跑水、與神同行、感恩祭拜、農特產品品嚐、古早味農村饗宴、三輪車市集、萬聖節活動等。

路跑周邊也有二水鄉親們為大家加油打氣，並可品嘗補給站所提供的在地美食，選手也可欣賞濁水溪河岸的美景，親睹彰化二水的田園風光明媚鄉村景色。

王惠美說，二水鄉正盛產白柚、芭樂、胭脂茄、白玉苦瓜、濁水米，民眾也別巟了順道選購優良在地農產品，體會田野的風景和彰化產業的好。