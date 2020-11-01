快訊

女大學生險被擄走 台南警察局督察室證實：未開三聯單將懲處

打流感疫苗昏睡心臟不適 嘉義舞團女團長：命快去一半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中國際舞蹈嘉年華登場 盧秀燕宣傳交安警犬助攻

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中國際舞蹈嘉年華在昨天、今天兩天在台中市舊火車站前廣場等兩地舉辦，台中市長盧秀燕與第一警分局、警犬隊一起宣導交通安全。圖／第一警分局提供
台中國際舞蹈嘉年華在昨天、今天兩天在台中市舊火車站前廣場等兩地舉辦，台中市長盧秀燕與第一警分局、警犬隊一起宣導交通安全。圖／第一警分局提供

「2020台中國際舞蹈嘉年華」在昨天、今天兩天在台中市區舉辦，舞台設置在「台中舊火車站前廣場」及「中山路與繼光街口」兩處，台中市第一警分局派員協助現場交通疏導與安全維護，昨天晚上更找來警犬隊的警犬，一起與市長盧秀燕宣導交通安全，也吸引不少民眾目光。

台中市第一警分局表示，「2020台中國際舞蹈嘉年華」在10月31日、11月1日舉辦，活動周邊封街進行交通管制，舊城區的歷史情懷加上表演團體的曼妙舞姿及優美音樂，民眾彷彿置身巴西嘉年華，現場熱鬧非凡，猶如一場大型舞會，昨天開幕時，繼中派出所副所長鄭誌銘拿出大聲公，現場加強宣導「禮讓行人」、「路口慢看停」等交通安全觀念，並提醒民眾小心扒手。

台中市第一警分局指出，另外，台中警犬隊昨天也出動三隻警犬AUDI、PINKY、CANDY，在活動開始前現場偵測是否有爆裂物或毒品，務必確保在場參與的每個人都能安全無虞，警犬昨天穿梭在活動現場時，吸引不少民眾的目光，爭相與它們合影，直呼「超級可愛」。

台中市長盧秀燕昨天到場為嘉年華揭開序幕，也為表演團體助陣加油，現場與民眾一同狂歡，中區區長林忠訓、柳川里里長蔡翠碧、輔順將軍廟董事長陳英郎、警一分局分局長孫太康及志工等人均到場共襄盛舉，現場高舉交通宣導標語，呼籲民眾「開車不喝酒」、「禮讓行人」。

第一警分局長孫太康呼籲，冬令時節將至天氣已漸寒，民眾如有進補或飲宴，切勿酒後駕車及危險駕車害人害己，酒後請找代駕，除可守護自己的荷包外，更能確保自身及他人安全，共同維護交通友善安全之環境，希望大家都能快快樂樂出門，平平安安回家。

台中國際舞蹈嘉年華在昨天、今天兩天在台中市舊火車站前廣場等兩地舉辦，台中市長盧秀燕與第一警分局、警犬隊一起宣導交通安全。圖／第一警分局提供
台中國際舞蹈嘉年華在昨天、今天兩天在台中市舊火車站前廣場等兩地舉辦，台中市長盧秀燕與第一警分局、警犬隊一起宣導交通安全。圖／第一警分局提供
台中國際舞蹈嘉年華在昨天、今天兩天在台中市舊火車站前廣場等兩地舉辦，台中市長盧秀燕與第一警分局、警犬隊一起宣導交通安全。圖／第一警分局提供
台中國際舞蹈嘉年華在昨天、今天兩天在台中市舊火車站前廣場等兩地舉辦，台中市長盧秀燕與第一警分局、警犬隊一起宣導交通安全。圖／第一警分局提供

延伸閱讀

台中國際馬拉松今登場 1.2萬跑者一起跑

17家中小企業獲「台中金手獎」盧秀燕肯定企業逆勢成長

二合一！ 台中南區長春國民、兒童運動中心啟用

中職／要中信兄弟拿總冠軍 盧秀燕：多吃獅子頭就不用戴假髮

相關新聞

二水跑水馬拉松登場 跑水又可欣賞田園風光

彰化縣政府舉辦唯一水陸合一馬拉松「戀戀二水跑水馬拉松」今天登場，許多外 縣市民眾慕名而來，體驗跑馬拉松又可跑水的樂趣，還...

台中國際舞蹈嘉年華登場 盧秀燕宣傳交安警犬助攻

「2020台中國際舞蹈嘉年華」在昨天、今天兩天在台中市區舉辦，舞台設置在「台中舊火車站前廣場」及「中山路與繼光街口」兩處...

台中國際馬拉松今登場 1.2萬跑者一起跑

2020台中國際馬拉松今天登場，1萬2000多名跑者參加，有42公里全馬組、22公里半馬組 、12公里挑戰組及6公里樂活...

影／台中店今開幕不見「館長」？ 館粉舉動暖爆了

網紅「館長」陳之漢插旗台中，在北屯區狠砸逾1.5億元開設的成吉思汗健身俱樂部台中旗艦店今天開幕，館長陳之漢沒有現身，仍吸...

從貧戶變大亨 斷指老董南投尋根圓夢激動跪地

台東池上日暉國際渡假村董事長鄭越才老家在南投魚池，但因幼時父母離異，2歲隨母移居嘉義，更從貧戶童工白手起家，成為飯店大亨...

台中2020我是登山王活動 新增500名制霸登山王

台中市府觀旅局為行銷大坑登山步道，辦理「我是登山王」觀光活動，今年8月推出一系列行銷推廣活動，結合在地大坑及新社商圈推出...

全國評選 美術園道、東海藝術商圈友善魅力拿冠亞軍

經濟部中小企業處舉辦「2020全國特色商圈評選」透過專家審查、秘密客評分、網路投票，台中「美術園道商圈」獲得友善活力類冠...

宗教盛會第一屆玄門宗教文化研討會 12月5日台中登場

中國武當道教太玄法師協會與玄奘大學合辦第一屆玄門宗教文化研討會12月5日將於台中登場。中國武當道教太玄法師協會道長蕭道賢...

影／梧棲浩天宮恢復百年徒步進香今起駕 顏清標親抬轎

台中梧棲浩天宮近300年歷史，今年首次恢復百年前的北港徒步進香，今天早上起駕，數千信徒相擁朝拜，今年才完成換肝手術的鎮瀾...

台中宮廟之冠！萬和宮市府核定一般古物累計15件

台中市萬和宮董事長蕭清杰今天說，萬和宮長期重視鄉土文化藝術教育的推動，典藏並妥為維護眾多文物，繼2016年有5件文物由市...

南投聯合盃作文賽 參加人數新高

聯合盃作文大賽南投區初賽昨天在旭光高中及埔里國中舉行，不畏新冠肺炎疫情，共有76所學校1455人參加，人數創下新高。旭光...

埔里中心湖協會 顧生態推觀光

南投縣埔里鎮鯉魚潭是鎮內重要風景區，為維護其景觀人文推展觀光，當地蜈蚣里、社區發展協會串連潭區商家共同組成「埔里中心湖觀...

熱門新聞

新竹萬聖夜大遊行擠爆市府 林智堅化身瑪利歐踩街

鄭文燦扮鬼滅之刃炭治郎 網友虧：呼吸也會胖

金酒大陸廣告遭批「舔中」 金酒：只是商業行為

高雄民眾注意！1日一早高雄市31萬用戶停水13小時

兒童新樂園繳庫率年年降 張斯綱： 教育局淪冤大頭

從貧戶變大亨 斷指老董南投尋根圓夢激動跪地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。