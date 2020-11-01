台中國際舞蹈嘉年華登場 盧秀燕宣傳交安警犬助攻

「2020台中國際舞蹈嘉年華」在昨天、今天兩天在台中市區舉辦，舞台設置在「台中舊火車站前廣場」及「中山路與繼光街口」兩處，台中市第一警分局派員協助現場交通疏導與安全維護，昨天晚上更找來警犬隊的警犬，一起與市長盧秀燕宣導交通安全，也吸引不少民眾目光。

台中市第一警分局表示，「2020台中國際舞蹈嘉年華」在10月31日、11月1日舉辦，活動周邊封街進行交通管制，舊城區的歷史情懷加上表演團體的曼妙舞姿及優美音樂，民眾彷彿置身巴西嘉年華，現場熱鬧非凡，猶如一場大型舞會，昨天開幕時，繼中派出所副所長鄭誌銘拿出大聲公，現場加強宣導「禮讓行人」、「路口慢看停」等交通安全觀念，並提醒民眾小心扒手。

台中市第一警分局指出，另外，台中警犬隊昨天也出動三隻警犬AUDI、PINKY、CANDY，在活動開始前現場偵測是否有爆裂物或毒品，務必確保在場參與的每個人都能安全無虞，警犬昨天穿梭在活動現場時，吸引不少民眾的目光，爭相與它們合影，直呼「超級可愛」。

台中市長盧秀燕昨天到場為嘉年華揭開序幕，也為表演團體助陣加油，現場與民眾一同狂歡，中區區長林忠訓、柳川里里長蔡翠碧、輔順將軍廟董事長陳英郎、警一分局分局長孫太康及志工等人均到場共襄盛舉，現場高舉交通宣導標語，呼籲民眾「開車不喝酒」、「禮讓行人」。