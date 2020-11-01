台中國際馬拉松今登場 1.2萬跑者一起跑

2020台中國際馬拉松今天登場，1萬2000多名跑者參加，有42公里全馬組、22公里半馬組 、12公里挑戰組及6公里樂活組，台中市長盧秀燕和來賓共同鳴槍後，從豐原體育場出發。

盧秀燕表示，原訂今年2月舉辦的馬拉松，受疫情影響延到今天，部分國際跑者也因疫情無法參賽，報名人數因而略減，但參加民眾熱情不減，還有跑者換上特殊裝扮，讓比賽更添趣味。

盧秀燕說，台中是座「酷城市」，推廣「酷運動」，馬拉松就是個「酷運動」，今年路線從豐原出發，再到后里、外埔，經過許多特色景點，沿途美不勝收，祝福大家都能「跑出健康、跑出快樂」，她也預告若疫情持續平緩，明年賽事將在2月在后里馬場登場，歡迎民眾踴躍報名。

台中市運動局指出，2020台中國際馬拉松由社團法人台中市繁榮葫蘆墩促進會、台中市神岡區體育會及台中市政府運動局共同主辦，路線經過后里區麗寶樂園、后里馬場、外埔區水流東桐花步道、豐原區葫蘆墩圳等知名景點，具備符合國際賽事規格的AIMS賽道，吸引眾多跑者體驗，還有跑者用心著裝，打扮成廚師、農夫，甚至有人扛著砲管、戴上整頭髮捲，十分吸睛。

台中市繁榮葫蘆墩促進會輔導理事長陳清龍表示，台灣疫情雖然趨緩，舉辦戶外大型活動仍不能鬆懈，除不斷宣導跑者如有發燒、咳嗽的感冒症狀請自行停賽外，現場依防疫規格，出入口統一，跑者、工作人員皆須量測額溫、酒精消毒等，讓跑者安心；主辦單位鼓勵參賽跑友自備水杯，補給時由志工直接乘裝到私人容器，降低一次性垃圾。