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台中潭子雨水下水道工程明年農曆春節前完工 保護300人
台中市潭子區民生街7號打通至福貴路工程動工，為減少道路重複挖掘，台中市政府水利局配合內政部營建署新闢道路工程，向中央爭取前瞻經費約260萬元，新建總長度約50公尺長雨水下水道箱涵，委由營建署併案發包，工程10月開工，預計明年農曆春節前完工，將可改善民生街至福貴路排水問題，保護面積約1萬平方公尺，保護人口數約300人，並改善民眾通行問題。
台中市水利局表示，進行雨水下水道工程時，常需協調路面下既有管線位置，與各管線單位協調，導致工程難度提高；為縮短工期，水利局雨水下水道工程委由營建署合併發包，由同一廠商承攬施工，可減少施工界面，提高施工效率，並避免道路重複開挖對民眾造成之不便，水利局表示，施工期間造成之交通影響，請用路人共體時艱。
水利局表示，民生街至福貴路新闢道路為潭子區栗林里地方民眾期盼已久的新闢工程，雨水下水道工程預計12月完工，後續新闢道路工程預計於明年2月初即農曆春節前完工。
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