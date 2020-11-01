台中潭子雨水下水道工程明年農曆春節前完工 保護300人

台中市潭子區民生街7號打通至福貴路工程動工，為減少道路重複挖掘，台中市政府水利局配合內政部營建署新闢道路工程，向中央爭取前瞻經費約260萬元，新建總長度約50公尺長雨水下水道箱涵，委由營建署併案發包，工程10月開工，預計明年農曆春節前完工，將可改善民生街至福貴路排水問題，保護面積約1萬平方公尺，保護人口數約300人，並改善民眾通行問題。

台中市水利局表示，進行雨水下水道工程時，常需協調路面下既有管線位置，與各管線單位協調，導致工程難度提高；為縮短工期，水利局雨水下水道工程委由營建署合併發包，由同一廠商承攬施工，可減少施工界面，提高施工效率，並避免道路重複開挖對民眾造成之不便，水利局表示，施工期間造成之交通影響，請用路人共體時艱。