從貧戶變大亨 斷指老董南投尋根圓夢激動跪地

台東池上日暉國際渡假村董事長鄭越才老家在南投魚池，但因幼時父母離異，2歲隨母移居嘉義，更從貧戶童工白手起家，成為飯店大亨，勵志人生卻因思親藏遺憾，10月中旬在警方協助下，他返鄉尋根找回失散一甲子的姑姑，激動得跪地謝天。

台東池上日暉國際渡假村在前年、去年連2屆榮獲「全台最美飯店」，並被網友形容是「沒有匠氣的美」，幕後推手就是董事長鄭越才，但在其風光華麗的事業成就背後，經歷的卻是貧困艱苦的童年，以及白手起家的勵志人生。

而在海內外旅宿業發光發熱的鄭，出生於南投縣魚池鄉，因雙親在他2歲時離異，他隨母親搬到嘉義，且因家境困苦，12歲就去鬃刷工廠當童工，卻被機器壓斷2指，當時的他怕母親擔心，不告而別離家，意外被1位國軍退休將領收養。

鄭越才為求溫飽，到劇團打雜也勤練特技和表演功夫，18歲那年考進教育部「中華民國綜藝團」，隨團出國宣慰僑胞，因此打開眼界，轉職曾任海外記者、退輔會旗下華良公司董事長，慢慢累積財富，20年前才運用自有資金創業。

鄭提到，海內外工作經歷幫他累積廣大人脈，加上眼光獨到、懂經營，在美國、印度、中國、俄羅斯等國投資房地產、藥廠，獲利頗豐，也因此創立日暉集團，並在渡假勝地帛琉蓋了第1個渡假村，10多年前返台，落腳台東池上設渡假村。

只不過，事業有成卻讓鄭對故鄉越發想念，在南投任警職的好友得知，鼓勵並協助他在魚池尋親，今年10月找到仍住在離失逾一甲子、已高齡94歲的姑姑王鄭玉枝及77歲姑姑鄭玉花等親友，日前姑姪相見，鄭當場落淚，且激動跪地謝天。