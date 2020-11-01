聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國評選 美術園道、東海藝術商圈友善魅力拿冠亞軍
經濟部中小企業處舉辦「2020全國特色商圈評選」透過專家審查、秘密客評分、網路投票，台中「美術園道商圈」獲得友善活力類冠軍、「東海藝術街商圈」獲得魅力特色類第二名，肯定台中商圈行銷與輔導作為。
這次評選所列的三大指標，各別象徵優質商圈應有的服務滿意度、國際接軌能力，以及創造差異化體驗的亮點特色。
美術園道商圈，周邊綠園道及歐美獨門獨院建築，呈現自然、閒適、慢活氣氛，生活美學自成一格，吸引藝術工作者進駐，不少特色餐廳座落。
其中，位在美術園道商圈的「京華煙雲」及「新月梧桐」獲2020米其林必比登推薦，商圈豐富度再升級。
東海藝術街商圈由一群認同藝術村理念，位在東海大學附近的國際街，集人文、藝術景觀和社區意識之大成的理想國社區。
在這條沿著小斜坡而建的藝術街坊，體驗沿途的人文氣息，充滿個人特色、藝術氣息的商店，也有後現代主義式的咖啡店，以及室內裝飾佈置的小飾品店，充滿歐洲復古的氣氛，也有比較現代的摩登造型；另外還有許多各種個人化的商品店、咖啡館、茶藝館、陶藝館、唐裝服飾店等等。
經發局強調，台中是全台人口第二多的城市，商圈商機無限，除獲獎的美術園道、東海藝術街商圈外，還有中區自由路商圈、精明一街商圈、繼光街商圈、一中商圈、逢甲商圈、新社魅力商圈及豐原廟東復興商圈等，歡迎民眾到台中實地探訪。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言