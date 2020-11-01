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全國評選 美術園道、東海藝術商圈友善魅力拿冠亞軍

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市東海藝術商圈獲得「全國商圈評選」魅力特色類第二名。圖／台中市觀光局提供
台中市東海藝術商圈獲得「全國商圈評選」魅力特色類第二名。圖／台中市觀光局提供

經濟部中小企業處舉辦「2020全國特色商圈評選」透過專家審查、秘密客評分、網路投票，台中「美術園道商圈」獲得友善活力類冠軍、「東海藝術街商圈」獲得魅力特色類第二名，肯定台中商圈行銷與輔導作為。

這次評選所列的三大指標，各別象徵優質商圈應有的服務滿意度、國際接軌能力，以及創造差異化體驗的亮點特色。

美術園道商圈，周邊綠園道及歐美獨門獨院建築，呈現自然、閒適、慢活氣氛，生活美學自成一格，吸引藝術工作者進駐，不少特色餐廳座落。

其中，位在美術園道商圈的「京華煙雲」及「新月梧桐」獲2020米其林必比登推薦，商圈豐富度再升級。

東海藝術街商圈由一群認同藝術村理念，位在東海大學附近的國際街，集人文、藝術景觀和社區意識之大成的理想國社區。

在這條沿著小斜坡而建的藝術街坊，體驗沿途的人文氣息，充滿個人特色、藝術氣息的商店，也有後現代主義式的咖啡店，以及室內裝飾佈置的小飾品店，充滿歐洲復古的氣氛，也有比較現代的摩登造型；另外還有許多各種個人化的商品店、咖啡館、茶藝館、陶藝館、唐裝服飾店等等。

經發局強調，台中是全台人口第二多的城市，商圈商機無限，除獲獎的美術園道、東海藝術街商圈外，還有中區自由路商圈、精明一街商圈、繼光街商圈、一中商圈、逢甲商圈、新社魅力商圈及豐原廟東復興商圈等，歡迎民眾到台中實地探訪。

台中市美術園道商圈獲得「全國商圈評選」友善活力類冠軍。圖／台中市觀光局提供
台中市美術園道商圈獲得「全國商圈評選」友善活力類冠軍。圖／台中市觀光局提供

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