影／梧棲浩天宮恢復百年徒步進香今起駕 顏清標親抬轎

台中梧棲浩天宮近300年歷史，今年首次恢復百年前的北港徒步進香，今天早上起駕，數千信徒相擁朝拜，今年才完成換肝手術的鎮瀾宮董事長顏清標也親自抬轎一段，徒步進香今天駐駕彰化大村鄉慶安宮，進香行程7天6夜。

浩天宮表示，今年進香是浩天宮首次恢復百年前徒步進香，有承先啟後的信仰精神。進香隊伍預訂今天下午2時30分抵達彰化巿南瑤宮，將由巿長林世賢親自接駕浩天宮潛水媽蒞臨；依湄州島媽祖祖廟誌記載，浩天宮與南瑤宮都是清乾隆3年(西元1738年)建廟，此次的會香活動更具意義。

今天早上起駕儀式，眾多信徒到場朝拜，恭送媽祖，鎮瀾宮董事長顏清標今年換肝手術，今天精神佳，身材也恢復，他全程戴口罩抬轎走一段，台中市議會副議長顏莉敏和市議員陳廷秀、王立任等人到場，鑼鼓聲和鞭炮聲下，媽祖鑾轎起駕；台中市清水警分局派多名警力沿路指揮交通，呼籲用路人注意，確保行車安全。