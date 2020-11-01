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影／梧棲浩天宮恢復百年徒步進香今起駕 顏清標親抬轎
台中梧棲浩天宮近300年歷史，今年首次恢復百年前的北港徒步進香，今天早上起駕，數千信徒相擁朝拜，今年才完成換肝手術的鎮瀾宮董事長顏清標也親自抬轎一段，徒步進香今天駐駕彰化大村鄉慶安宮，進香行程7天6夜。
浩天宮表示，今年進香是浩天宮首次恢復百年前徒步進香，有承先啟後的信仰精神。進香隊伍預訂今天下午2時30分抵達彰化巿南瑤宮，將由巿長林世賢親自接駕浩天宮潛水媽蒞臨；依湄州島媽祖祖廟誌記載，浩天宮與南瑤宮都是清乾隆3年(西元1738年)建廟，此次的會香活動更具意義。
今天早上起駕儀式，眾多信徒到場朝拜，恭送媽祖，鎮瀾宮董事長顏清標今年換肝手術，今天精神佳，身材也恢復，他全程戴口罩抬轎走一段，台中市議會副議長顏莉敏和市議員陳廷秀、王立任等人到場，鑼鼓聲和鞭炮聲下，媽祖鑾轎起駕；台中市清水警分局派多名警力沿路指揮交通，呼籲用路人注意，確保行車安全。
浩天宮歷史久，距今已近300年，是中部海線三大媽祖廟之一，2020庚子年往北港徒步進香日期，去年12月22日冬至日經向媽祖擲筊請示，原本以往都是在農曆三月媽祖聖誕前完成進香活動，卻一直無法獲得媽祖允筊，廟方擔心今年進香被迫中斷，直到將起駕日期往後一直推到農曆9月8日才獲得媽祖同意，廟方表示，冥冥之中好像媽祖刻意避開新冠肺炎疫情的尖峰期，在安全無虞的情況下辦進香；10月24日晚上舉辧起馬宴慰勞駕前志工團隊、進香沿途停、駐駕宮廟、大肚中堡五十三庄接駕宮廟及全國各界交陪宮廟等，席開400多桌。
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