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台中宮廟之冠！萬和宮市府核定一般古物累計15件

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
萬和宮開基媽像。圖／萬和宮提供
萬和宮開基媽像。圖／萬和宮提供

台中市萬和宮董事長蕭清杰今天說，萬和宮長期重視鄉土文化藝術教育的推動，典藏並妥為維護眾多文物，繼2016年有5件文物由市府核定為台中市一般古物後，近日包括開基媽像、老二媽神像及「福蔭全臺」匾等10件文物再度指定為一般古物，典藏文物累計達15件，包括台中落款最早的匾「福蔭全臺」、3年1度「老二媽西屯省親遶境」的「老二媽像」等，不僅是萬和宮文物保存新里程碑，為台中市宮廟之冠。

蕭清杰說明，2016年9月2日公告的萬和宮5件古物，包括「張國祿位」、「昭和年款銅鐘」、「道光年款鉎鐵大鐘」、「鉎鐵金爐」等4件台中市生活儀禮器物類一般古物，另有一件為「德媲媧皇匾」為台中市圖書文獻類一般古物。

今年10月22日市府再公告，萬和宮「開基媽像」、「老二媽像」、「聖二媽像」、「聖三媽像」、「萬和宮龍鳳紋木香爐」、「萬和宮觀音殿木香爐」、「狻猊鈕蓋展耳木薰爐」、「福蔭全臺」匾、「萬里恩波」匾、及「德遍寰瀛」匾等10件文物，指定為台中市古物。

蕭清杰指出，「福蔭全臺」匾由7塊橫向杉木拼接而成。經研究團隊檢測與考據，獻匾者彭朝桂為清代雍正9年到任的台灣鎮標右營守備，為駐守台中盆地武職；反映犁頭店篳路藍縷時期媽祖宮的村廟性質，距今288年，為台中市落款年代最早之匾。

傳承200餘年，3年1次的「老二媽西屯省親遶境」的「老二媽像」，為黑面軟身神像，頭髮疑以真人頭髮植入，扎成包頭。戴雙層9龍2鳳7旒冠，披雲肩，穿雙龍長袍；以真人頭髮製髻，在台灣神像實屬不多。

萬和宮開基媽像為一體成形木雕像，黑面歛目垂耳著金色蟒袍，正見裙裝，其間有劍帶出露，右掌懸握胸前，左掌覆按膝上，身坐圈椅；相傳台中盆地開發始祖張總兵於清康熙23年（1684），由聖地湄洲，恭請護船來台，安置犁頭店。

萬和宮「老二媽像」為黑面軟身神像，頭髮疑以真人頭髮植入，扎成包頭，在台灣神像實屬不多。圖／萬和宮提供
萬和宮「老二媽像」為黑面軟身神像，頭髮疑以真人頭髮植入，扎成包頭，在台灣神像實屬不多。圖／萬和宮提供
萬和宮「福蔭全臺」匾經研究團隊檢測與考據，距今288年，為中市落款年代最早之匾。圖／萬和宮提供
萬和宮「福蔭全臺」匾經研究團隊檢測與考據，距今288年，為中市落款年代最早之匾。圖／萬和宮提供

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