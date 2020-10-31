南投縣就業博覽會登場 1855人求職媒合率達58％

南投縣就業博覽會31日在草屯鎮體育館舉辦，求職應徵的人潮絡繹不絕，總共吸引了1855人參加，超過千人謀得工作，媒合率達58%，成效相當顯著。

「2020閃耀南投.創薪未來」南投就業博覽會由縣長林明溱主持，廠商類別涵蓋服務業、食品業、製造業、電子業、資訊軟體、餐飲業、觀光休閒旅遊業及職業軍人等職類，共有51家廠商徵才，並提供職缺類別廣泛。九族文化村提供中高階主管職缺，大立光、上銀科技、矽品精密、上緯興業提供許多技師及工程師職缺，阿斯特資訊股份有限公司祭出最高月薪8萬元，招募後端軟體工程師，涵碧樓、環鴻科技、啟碁科技和樹德企業等都到場，提供2290個工作職缺。

林明溱說，因為疫情衝擊，影響整體經濟發展，為了讓縣民留在南投工作，並提升就業機會，徵才廠商類別多元，希望讓求職民眾順利找到合適工作。

縣府也開發埔里福興農場溫泉、埔里微型園區、南投市旺來園區，吸引廠商進駐，未來提供更多就業機會，同時興建青年住宅，讓青年安心在南投就業成家。立委許淑華、縣議員簡賜勝、黃世芳、張嘉哲、游顥、蔡銘軒也都到場，關心縣民求職就業。