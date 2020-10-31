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中科智慧創新創業競賽 明谷農業生技獨得首獎10萬元

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
科技部中科管理局舉辦「智慧創新創業競賽」吸引全台46組新創團隊報名，今進入17組決賽評選，後來由明谷農業生技公司奪下第1名，獲得10萬元。記者黃寅／攝影
科技部中科管理局舉辦「智慧創新創業競賽」吸引全台46組新創團隊報名，今進入17組決賽評選，後來由明谷農業生技公司奪下第1名，獲得10萬元。記者黃寅／攝影

科技部中科管理局舉辦「智慧創新創業競賽」吸引全台46組新創團隊報名，今進入17組決賽評選，晚間評選結果出爐，由明谷農業生技公司奪下第1名，獲得10萬元獎金。

明谷農業生技是一間發展逆境環控栽培的科技農業公司，具有提升植物的活性技術，同時能降低室內栽培的能源消耗並優化生產。明谷也整合了 AI 與 IOT 技術，應用於植物照明；可以辨識作物生長，監控植物健康，自動控制照明來降低電費並提高作物品質與產量，目前正與植物工場及美國室內大麻栽培廠合作中。

據指出，明谷農業生技執行長魏志豪原本在竹科工程師，因為孩子有過敏體質和氣喘；為了減輕小孩痛苦，他嘗試各種改善體質的方法，並大量研讀中醫相關書籍，砸下上百萬元資金改造住家中的一個房間當成植物工廠，花了近2年時間，成功培養出黃金蟲草（又稱為北蟲草或蛹蟲草），並在2015年成立明谷農業生技，持續研究蟲草栽培技術及可應用的商品，此次則是展示其辨識作物生長，監控植物健康，並把技術用於大麻栽種上的能力。

中科管理局長許茂新指出，新創事業往往面臨「創意無限、資源有限」的困境，如何協助新創事業把創意商品化及市場化，並獲得專業投人的青睞，是舉辦這項競賽的初衷。

而且，中科管理局還特別邀請中科知名廠商合盈光電董事長許玄岳和友達公司高階經理人等擔任評審，不僅有助新創事業精進自身的技術及產品，還能提高曝光度，争取被投資的機會。

且為擴大鼓勵企業內部創新，這次的競賽不限於學生團隊，只要是創立初期、具備發展潛力之公司都可以參賽。期望藉由新創團隊嶄新的創意，為產業注入新能量，促進產業升級，帶動台灣經濟成長發展。

許茂新說，對於決賽評選出之優勝隊伍，後續將由中科智慧機器人自造基地加速器透過系列輔導機制，進一步孵化，並與產業深化鏈結，有效銜接新創與業界「關鍵一哩路」。

科技部中科管理局舉辦「智慧創新創業競賽」特別邀請中科知名廠商合盈光電董事長許玄岳和友達公司高階經理人等擔任評審。記者黃寅／攝影
科技部中科管理局舉辦「智慧創新創業競賽」特別邀請中科知名廠商合盈光電董事長許玄岳和友達公司高階經理人等擔任評審。記者黃寅／攝影

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