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江啟臣、謝龍介對賭！輸了穿對方球衣出席中常會

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
中華職棒總冠軍賽首戰今晚在台中洲際棒球場開打，國民黨主席江啟臣在臉書與台南市議員謝龍介打賭。圖／取自江啟臣臉書
中華職棒總冠軍賽首戰今晚在台中洲際棒球場開打，國民黨主席江啟臣在臉書與台南市議員謝龍介打賭。圖／取自江啟臣臉書

中華職棒總冠軍賽首戰今晚在台中洲際棒球場開打，國民黨主席江啟臣、台南市議員謝龍介各自為中信兄弟及統一獅加油，並在臉書喊話打賭，輸的人就穿對方球隊的球衣出席11月11日中常會。

江啟臣今晚在臉書貼文表示，總冠軍賽第一戰來到台中舉行，排開行程就是要來幫中信兄弟加油，今年我們絕對要抱回冠軍獎杯，聽說謝龍介是統一獅的忠實球迷，他要來跟龍介仙公開對賭，輸的人就穿對方球隊的球衣出席11月11日中常會，「我賭總冠軍一定會是中信兄弟」。

謝龍介隨後也在臉書公開迎戰，他說，「今天是總冠軍賽開幕戰在台中開打，江啟臣主席是兄弟象的支持者，而我卻是統一獅死忠的擁護者，所以主席的兄弟象和我統一獅對賭，系列戰輸的人要穿著對方的球衣去參加中常會。」

台南市議員謝龍介隨後在臉書公開迎戰。圖／取自謝龍介臉書
台南市議員謝龍介隨後在臉書公開迎戰。圖／取自謝龍介臉書

江啟臣 謝龍介

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