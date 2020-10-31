江啟臣、謝龍介對賭！輸了穿對方球衣出席中常會

中華職棒總冠軍賽首戰今晚在台中洲際棒球場開打，國民黨主席江啟臣、台南市議員謝龍介各自為中信兄弟及統一獅加油，並在臉書喊話打賭，輸的人就穿對方球隊的球衣出席11月11日中常會。

江啟臣今晚在臉書貼文表示，總冠軍賽第一戰來到台中舉行，排開行程就是要來幫中信兄弟加油，今年我們絕對要抱回冠軍獎杯，聽說謝龍介是統一獅的忠實球迷，他要來跟龍介仙公開對賭，輸的人就穿對方球隊的球衣出席11月11日中常會，「我賭總冠軍一定會是中信兄弟」。