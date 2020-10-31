南投家扶青少年高教體驗 激發學生學習動力

南投家扶中心帶著36名國、高中生參與高教深耕計畫，到虎尾科大電子工程系及生物科技系進行生活體驗，希望幫助扶助家庭學生更多接觸高等教育的機會，激發他們的學習動力，並給予輔導獎助，鼓勵家扶少年追求理想。

南投家扶中心體驗營由介紹電學基礎課程中展開序幕，虎尾科大學生帶領家扶少年，逐步指導手作零組件、輪軸與馬達組裝，讓每位少年均能成功地完成線控小恐龍製作；過程中也利用簡易的口語將艱深的科學原理應用在小玩具上，讓家扶少年們嘖嘖稱奇，更加深對電子工程運用的認識。

今天下午則到生物科技系參訪，介紹生物科技如何運用在農藥、環境及醫藥領域，並讓家扶少年手作藥香香包，運用簡易的方式讓中藥草廣泛使用於生活中。兩項簡單體驗活動透過淺顯易懂的方式讓成員拉近科技與生活的關係，利用實作引發成員興趣。

就讀國二的小翔說，他對很多領域很感興趣，卻苦於沒有機會去認識及體驗，對升學方向也沒有把握；經過今天的體驗營，學到不同於以往的知識，了解科技跟日常生活息息相關，自己還有許多學習領域可以選擇。