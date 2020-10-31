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真感心！這村長連15年自腰掏包 發放重陽敬老金逾百萬

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉百歲人瑞林蕭謹阿嬤，拿著由竹林村長張明金給的大紅包，顯得十分開心。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉百歲人瑞林蕭謹阿嬤，拿著由竹林村長張明金給的大紅包，顯得十分開心。記者劉明岩／攝影

很多縣市及鄉鎮市在重陽節都用公家資源，為老人家加碼發敬老金，而已連任4屆的彰化縣芬園鄉竹林村長張明金，任內則都自掏腰包加發給村內老人家紅包，迄今15年，已發放超過100萬元；竹林村老阿嬤林蕭謹，今年滿一百歲，是竹林村第一位百歲人瑞，張明金今天特別加碼發給1萬元敬老金，縣議員張瀚天到場時，也「阿殺力」再加碼2000元，老人家高興得笑呵呵。

芬園鄉竹林村長張明金今年77歲，他是中華電信員工退休後，63歲選上村長，2006年上任第一年，就拿出他支領的村長事務費，在重陽節在社區發敬老「紅包」，80歲以上每人600元，隔年以後不間斷，年年支出約7、8萬元，至今15年，已發放超過百萬元。

芬園鄉竹林村老人會和社區發展協會今天中午在芬園農會後方廣場舉辦健康久久暨老人虐待防治活動，席開40桌宴請會員，縣議員顧黃水花、張潮天等都到場，張明金除按往例逐一發給80歲以上長者的敬老600元「紅包」外，由於今年竹林村出現第一位百歲人瑞林蕭謹老阿嬤，讓張明金十分開心，將給她的紅包提高到1萬元，兌現他先前希望村民都健康長壽的承諾。

在場的縣議員張瀚天獲知後，馬上從口袋裡掏出錢包，再加碼2000元，1萬2張千元大鈔放進大紅包袋內，厚厚一包拿給坐在輪椅上的林蕭謹阿嬤， 她點頭露出笑容，表示感謝。

張明金說，他從中華電信退休後，很榮幸能服務村民，每年村長事務費扣除開銷後，都還有結餘款，因此拿來發敬老紅包，還有老人會自強活動每人發200元現金旅遊費，15年來累計已發出100多萬元，祝福長者幸福久久、健康又長壽，自己越做越歡喜，只要還擔任村長，就會一直做下去。

張瀚天說，敬老不分時間，雖然重陽節已過，活動照辦就是主辦單位敬老心意，希望長者多出來接觸人群、多運動、多喝白開水，健康自然伴隨而來。

對於張明金的愛心，縣議員顧黃水花很受感動，還打趣說：這裡福利太好了，等我活到100歲也要搬來竹林村。

已連任4屆的彰化縣芬園鄉竹林村長張明金，任內則都自掏腰包加發給村內老人家紅包，迄今15年，已發放超過100萬元。記者劉明岩／攝影
已連任4屆的彰化縣芬園鄉竹林村長張明金，任內則都自掏腰包加發給村內老人家紅包，迄今15年，已發放超過100萬元。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉百歲人瑞林蕭謹阿嬤，拿著由竹林村長張明金（右3）給的大紅包，顯得十分開心，縣議員張瀚天（右1）還加碼兩千元，另縣議員顧黃水花（右6）打趣說，她活到一百歲也要搬到竹林村享受福利。記者劉明岩／攝影
彰化縣芬園鄉百歲人瑞林蕭謹阿嬤，拿著由竹林村長張明金（右3）給的大紅包，顯得十分開心，縣議員張瀚天（右1）還加碼兩千元，另縣議員顧黃水花（右6）打趣說，她活到一百歲也要搬到竹林村享受福利。記者劉明岩／攝影

紅包 阿嬤

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