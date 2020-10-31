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第12屆忠義文學獎頒獎 台中監獄及女監囊括9獎大贏家

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
第12屆「忠義文學獎」海內外徵文，今天舉辦頒獎典禮。近千件參賽作品中，嚴選64件獲獎，其中，台中監獄及女監表現亮眼，囊獲更生組第二名及優選、佳作共9項，贏得績優單位殊榮，典獄長邱鴻基親自領獎。圖／主辦單位提供
第12屆「忠義文學獎」海內外徵文，今天舉辦頒獎典禮。近千件參賽作品中，嚴選64件獲獎，其中，台中監獄及女監表現亮眼，囊獲更生組第二名及優選、佳作共9項，贏得績優單位殊榮，典獄長邱鴻基親自領獎。圖／主辦單位提供

社團法人中華桃園明聖經推廣學會、社團法人中華關聖文化世界弘揚協會主辦的第12屆「忠義文學獎」海內外徵文，今天舉辦頒獎典禮。

近千件參賽作品中，嚴選64件獲獎，其中，台中監獄及女監表現亮眼，囊獲更生組第二名及優選、佳作共9項，贏得績優單位殊榮，典獄長邱鴻基親自領獎，肯定「忠義文學獎」提升獄政教化。

「忠義文學獎」頒獎典禮在台灣師範大學國際會議廳登場，總統賀電，向所有得獎者表達賀忱與嘉勉，並期盼「忠義文學獎」的舉辦能宣揚忠孝節義綱常，恢弘中華文化傳統，主辦單位感謝香港大明集團、香港弘揚關帝文化有限公司和所有合辦單位的鼎力支持，讓頒獎典禮圓滿成功。

立法院前院長王金平致詞肯定「忠義文學獎」，有助於推廣優良傳統忠孝節義、闡揚三綱五常倫理精神。他並頒贈「忠義實踐獎」給社會組論文類得獎者林政榮，期許所有參賽者都能身體力行、見賢思齊。

這次台中參賽者表現優異，大專組文創類3位得獎者當中，就包括中興大學中文系張育銓、台中科技大學應用中文系王令龍，分別獲得第三名與佳作的殊榮。

更生組部分，全台有29人獲獎，現年45歲的邱姓更生人以「司過之神」奪冠，今天親自出席領獎，獲得如雷鼓勵掌聲。第二名是台中監獄吳姓更生人，作品「醫無反顧」。

台中監獄及女監年年投稿踴躍，今年成績大放異彩，總計囊括更生組第二名、優作、佳作獎共9項，並贏得績優單位殊榮，堪稱「大贏家」，由教誨師謝博隆上台代為領獎，台中監獄典獄長邱鴻基親自參與鼓勵！

法務部矯正署主任秘書葉貞伶致贈感謝狀，表彰「忠義文學獎」對監所獄政教化的提升，以及幫助受刑人藉由潛移默化，提升倫理道德的卓越成效。

第12屆「忠義文學獎」海內外徵文，今天舉辦頒獎典禮。近千件參賽作品中，嚴選64件獲獎，其中，台中監獄及女監表現亮眼，囊獲更生組第二名及優選、佳作共9項，贏得績優單位殊榮，典獄長邱鴻基親自領獎。圖／主辦單位提供
第12屆「忠義文學獎」海內外徵文，今天舉辦頒獎典禮。近千件參賽作品中，嚴選64件獲獎，其中，台中監獄及女監表現亮眼，囊獲更生組第二名及優選、佳作共9項，贏得績優單位殊榮，典獄長邱鴻基親自領獎。圖／主辦單位提供
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第12屆「忠義文學獎」海內外徵文，今天舉辦頒獎典禮。近千件參賽作品中，嚴選64件獲獎，其中，台中監獄及女監表現亮眼，囊獲更生組第二名及優選、佳作共9項，贏得績優單位殊榮，典獄長邱鴻基親自領獎。圖／主辦單位提供

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