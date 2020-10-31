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彰化縣環保局「美好秋夜」視聽饗宴還大啖美食

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環境保護局今天下午在彰化縣立體育館戶外圓形廣場舉辦「美好秋夜『劇』在彰化」星光電影院活動，縣長王惠美與參與表演的團體、個人合照。圖／彰化縣政府提供
彰化縣環境保護局今天下午在彰化縣立體育館戶外圓形廣場舉辦「美好秋夜『劇』在彰化」星光電影院活動，縣長王惠美與參與表演的團體、個人合照。圖／彰化縣政府提供

彰化縣環境保護局今日下午在彰化縣立體育館戶外圓形廣場舉辦「美好秋夜『劇』在彰化」星光電影院活動，活動結合環保戲劇公演、公益再生家具展售以及環保主題影院，民眾參與熱烈，再生家具展售全數捐給財團法人慈心有機農業發展基金做公益。彰化縣長王惠美也到場，希望大家珍惜資源，愛護環境，也拜託大家最近水情吃緊，節約用水珍惜水資源。

王縣長指出，2019年彰化縣空氣汙染改善率是全國第一名，也要讓更多鄉親知道我們所在的地方越來越好，縣府施政的重點，一是建立宜居好環境，包括生活的舒適、空氣的品質，二是建立健康長壽縣，彰化縣在108年百歲人瑞才147個，109年達209個，所以長壽已經是趨勢，如何讓大家長壽、健康又過得有尊嚴，就顯得更重要了。　

現場還設有美食攤位，讓民眾除了視、聽覺的盛宴外，也能照顧一下五臟廟，為響應惜食主題與減塑政策，現場不提供餐具。

彰化縣環境保護局局長江培根表示，惜食愛物、資源再利用是最貼近生活的環保作為，本次環保戲劇公演結合戶外星光電影院創新的活動方式，希望大家在繁忙的生活中，能夠用輕鬆的方式實踐環保、關心環境議題。

此次活動，還與彰化縣巨大家具廠配合進行再生家具的展售，所有再生家具木料經過拋光、打磨及重新設計等，煥然一新，吸引民眾選購，民眾每購買一件再生家具，都全數捐出。

彰化縣環境保護局今天下午在彰化縣立體育館戶外圓形廣場舉辦「美好秋夜『劇』在彰化」星光電影院活動，還邀請得獎團體到場表演。圖／彰化縣政府提供
彰化縣環境保護局今天下午在彰化縣立體育館戶外圓形廣場舉辦「美好秋夜『劇』在彰化」星光電影院活動，還邀請得獎團體到場表演。圖／彰化縣政府提供
彰化縣環境保護局今天下午在彰化縣立體育館戶外圓形廣場舉辦「美好秋夜『劇』在彰化」星光電影院活動，還邀請得獎團體到場表演。圖／彰化縣政府提供
彰化縣環境保護局今天下午在彰化縣立體育館戶外圓形廣場舉辦「美好秋夜『劇』在彰化」星光電影院活動，還邀請得獎團體到場表演。圖／彰化縣政府提供

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