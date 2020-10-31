影／聯合盃作文賽南投登場 不畏疫情1455人參加破紀錄

聯合盃作文大賽南投區初賽今天下午3時在旭光高中及埔里國中舉行，受新冠肺炎疫情影響，考場加強防疫，考生人數卻創下歷年新高，共有76所學校1455人參加。旭光高中吳姓學生說，這次的題目是離家的經驗，剛好今年離家住在學校，雖然離家後更自由，但也感受生活上少了父母照顧，更需要獨立自主，為將來做好準備。

聯合盃作文大賽南投區初賽連續舉辦14年，今天考試家長大多陪著孩子應試，因為防疫需要，家長得戴著口罩並與考場保持距離。陳姓學生家長說，原本擔心作文大賽會因疫情停辦，縣府和聯合報系突破困難，讓作文賽能延續，提供偏遠鄉鎮學生參加大型比賽機會，也能讓孩子瞭解自身寫作能力水準，他相當感謝。

今年作文題目國小中年級「我是OO高手」、國小高年級「我願意學習照顧」、國中七「在陌生的環境裡」、國中八「為我的家鄉盡一分心力」、國中九「當我真心可望」、高中職組「那一次，我離開熟悉的家」，從生活興趣、照顧學習、關懷家園到獨立思索，面向相當多元。學生可從平常閱讀和生活體驗中，觀察和思考累積創作實力。

南投縣教育處長陸正威和旭光高中校長何光明也為學生加油打氣，陸正威說，閱讀和寫作對學生學習幫助很大，聯合報系能夠堅持不懈，持續14年在南投舉辦作文大賽，學生也都把握機會，很多學生從國小、國中、到高中都參加聯合盃作文賽，為寫作打下紮實的基礎。