彰縣田中鎮高齡人口明年多五成 鎮長：辦更多健身活動

彰化縣田中鎮公所今天舉辦漫遊八堡圳健行，約1500人上午從三潭國小出發，沿著八堡圳走到高鐵彰化站後折返，全程約兩公里；鎮長洪麗娜表示，明年田中鎮高齡人口快速增加，鎮公所將多多舉辦健行，鼓勵長者出來運動保持身心健康。

鎮公所獲縣政府、國防部、林務局南投林管處補助，在鎮代會支持之下，今天舉辦漫遊八堡圳健行，參加民眾走在八堡圳綠蔭下，清涼舒適，走到位在高鐵彰化站旁的彰高三號廣場參加抽獎和領取紀念品。

洪麗娜說，田中鎮人口數4萬852人，65歲以上人口數約4000人，明年增加到6000人，成長50%，高齡人口快速增加，年長者適合健行等緩和運動，促進新陳代謝，鍛練心肺功能，鎮公所未來將舉辦更多健走等適合高齡合的活動，維護鎮民健康。